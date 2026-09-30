Caro Carburanti, anche Q8 mette price cap, Eni ed Enel scontano anche tariffe luce e gas

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Anche Q8 introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1° ottobre: il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l’impatto del caro-carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva “accogliendo l’invito del governo italiano, in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.

Meloni: grazie Kuwait

“Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane“, dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. “La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera. Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività”.

In un momento “particolarmente delicato per il sistema energetico”, dichiarano da Q8, “caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale”.

Come sui carburanti, Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette. Il gruppo, guidato da Claudio Descalzi, ha annunciato un taglio del 30% sui prezzi delle offerte luce e gas, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio. Poche ore dopo, è arrivata la mossa di Enel: ha diffuso una nota in cui ricorda che una sua offerta, presente sul suo sito da aprile 2026 è “la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari”. Un’offerta che prevede 200 euro l’anno di sconto per una famiglia media. La stessa cifra della stima di Eni, che però riguarda sia Luce che Gas. In Italia Enel ha circa 11 milioni di clienti retail. Eni circa 9 milioni.

Le differenze tra le offerte di Eni ed Enel

L’offerta ‘Digital luce’, dice Enel, è più bassa del 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso “anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti”. La stima dell’impatto della scontistica di Eni è calcolata in base a “una spesa di un anno di elettricità imposte escluse” con la nuova offerta “per un’abitazione di residenza con queste caratteristiche (3kW, 2.000 kWh/anno) e una spesa per un anno di gas riferita ad un cliente Plenitude tipo (600 Smc/anno)”. Quella di Enel considera una famiglia media italiana che consuma 2 MWh l’anno, e “l’energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come proveniente da fonti rinnovabili”, sottolinea il gruppo.

Lo sconto di Eni Plenitude e come aderire all’offerta anche se si è già clienti

Eni aveva comunicato il suo sconto come parte dell’iniziativa “Eni per l’Italia”. Il gruppo offrirà lo sconto a partire dal primo ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, con prezzo bloccato per due anni, “mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento”. Plenitude “valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato”.

Da quanto si apprende, anche i vecchi clienti potranno aderire all’offerta di Eni Plenitude effettuando un cambio prodotto. Sull’iniziativa è intervenuto ieri pomeriggio anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che dopo aver apprezzato la scelta di Eni sui carburanti ha espresso l’auspicio che altri operatori seguissero la stessa strada anche sul fronte delle bollette. Un obiettivo che, di fatto, si è concretizzato poche ore dopo con la mossa di Enel. “Lo auspichiamo, così come accadde quando l’Eni avviò la prima iniziativa sui carburanti”, ha dichiarato il ministro.

Meloni: “Spero altri attori diano una mano”

“Sull’energia mi corre l’obbligo di segnalare che tutto quello che il governo italiano fa, è un appello agli attori economici principali in Italia” sottolinea la premier “per dare una mano alle famiglie e alle imprese in questa fase particolarmente complessa nella quale le crisi internazionali, che anche noi non abbiamo prodotto, incidono in maniera assolutamente significativa sui bilanci familiari. Quello che posso dire è che sono stata molto contenta dell’adesione all’iniziativa sul carburante prima di Eni, poi di IP e Kuwait. E di questo devo ringraziare le autorità tanto di Azerbaijan, quanto del Kuwait per questa attenzione che hanno avuto nei confronti dell’Italia”. “Oggi -ha detto- vedo che si allarga il tema anche alle bollette” e “spero che gli attori sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello a fare del loro meglio, compatibilmente con quello che si può fare, in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che sia particolarmente importante. Ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo”. A2A: offerte decennali al 50% del prezzo all’ingrosso A2A ha ricordato che “in risposta alla crisi energetica del 2022” ha messo a disposizione dei consumatori domestici dal 2023 un’offerta

basata sul proprio portafoglio di impianti da fonti rinnovabili che consente di fissare il prezzo di tale energia per 10 anni. Le offerte “Noi2” di A2A Energia e “10” di NeN prevedono prezzi fissi di durata decennale inferiori di circa il 50% rispetto agli attuali livelli del prezzo medio all’ingrosso. Sono 135.000 le famiglie che hanno già sottoscritto tali offerte, che hanno garantito “risparmi significativi” e da marzo 2026 è stata attivata “una soluzione simile” per le PMI. Arera: stangata in arrivo Proprio ieri, l’Arera ha annunciato che, nel quarto trimestre, la bolletta elettrica per i vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Fra luce e gas ci si aspetta questo inverno una stangata per le famiglie italiane, non solo quelle vulnerabili, che si tradurrà inevitabilmente in un taglio dei consumi.