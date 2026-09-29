Caro carburanti, tutto esaurito o lunghe code ai ditributori Eni

- pubblicità -

Il nuovo “tetto” applicato da Eni ai prezzi dei carburanti ha scatenato sin dalle prime ore del mattino una vera e propria corsa al rifornimento in diversi quartieri di Napoli. Emblematico il caso del distributore di via Cristoforo Colombo, a pochi passi da via Marina, dove in circa tre ore e mezzo sono stati erogati oltre duemila litri di benzina.

«È stato un via vai continuo», racconta il gestore Maurizio Ferrara, da quarant’anni nel settore, che ha dovuto esporre sulle colonnine i cartelli con la scritta “esaurito”. Un nuovo rifornimento è atteso a breve per far fronte alla domanda.

Ferrara spiega che una simile affluenza si era vista solo in occasione degli scioperi dei benzinai: «Capisco la corsa degli automobilisti, la situazione è particolare».

Code anche nei quartieri periferici

La scena si ripete in altre aree della città, soprattutto nelle zone più periferiche, dove si registrano lunghe code ai distributori. Molti automobilisti hanno scelto di anticipare il pieno temendo un rapido esaurimento delle scorte o ulteriori oscillazioni dei prezzi.