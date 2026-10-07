Carta Dedicata a Te disponibile dal 4 novembre

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A partire dal 4 novembre 2026 sarà disponibile la nuova carta solidale “Dedicata a Te”.

Nel mese di aprile 2027 sarà disponibile una seconda tranche del contributo per l’annualità 2027 del medesimo importo.

Il contributo per l’annualità 2027 è erogato con le medesime modalità di quello del 2026, mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027.

Ai soli fini della fruizione della quota di contributo per l’annualità 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il termine del 16 dicembre 2026, possono essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1°aprile 2027 al 31 agosto 2027.

Importo 500€

L’importo disponibile sulla carta ammonterà ad euro 500,00.



Saranno disponibili per il Comune di Napoli n. 28.536 carte “Dedicata a Te”.

Non sarà necessario inviare e-mail di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali.

I cittadini potranno verificare l’assegnazione della carta e prelevare la comunicazione accedendo con SPID/CIE al portale dedicato su PC, smartphone oppure tramite la collaborazione di uno degli sportelli CAF abilitati.

Modalità di assegnazione

Il Comune di Napoli renderà note sul proprio sito istituzionale, non appena saranno disponibili, le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta e il link di collegamento.

Le carte potranno essere ritirate presso gli sportelli postali abilitati previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da poste italiane.

1.1. Requisiti di accesso al beneficio

I beneficiari del contributo (“Carta Dedicata a Te”) sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del Decreto del Ministero per l’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF (All. 1):

– iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione;

– residente (Comune di Napoli);

– titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo (“Carta Dedicata a Te”) non è concesso ai nuclei beneficiari di:

– Assegno di Inclusione,

– Carta Acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o contrasto alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico.

Il contributo (“Carta Dedicata a Te”) non è concesso, inoltre ai nuclei nei quali anche un solo componente è titolare di:

– NASPI;

– Disoccupazione;

– Indennità di Mobilità;

– Fondi Solidarietà;

– Cassa Integrazione o qualsiasi fonte di integrazione salariale erogata dallo Stato.

È concessa una sola “Carta Dedicata a Te” per ogni nucleo familiare.

1.2. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione

Il contributo (“Carta Dedicata a Te”) consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.

Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.

1.3. Procedura per l’individuazione dei beneficiari

Il Comune di Napoli riceverà dall’INPS l’elenco dei beneficiari del contributo (“Carta Dedicata a Te”), nei limiti del numero delle carte assegnato (per il Comune di Napoli n. 28.536 carte), individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dall’INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

1. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

2. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

3. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Il primo pagamento con utilizzo della “Carta Dedicata a Te” dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio.

Le somme caricate sulla “Carta Dedicata a Te”, comprensive della quota aggiuntiva che che sarà caricata ad aprile 2027, dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027.

1.4. Destinazione del contributo

Il contributo (“Carta Dedicata a Te”) è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Beni alimentari acquistabili con la “Carta Dedicata a Te”: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco; tonno e carne in scatola; latte e suoi derivati; uova; oli d’oliva e di semi; prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; pizza e prodotti da forno surgelati; paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi; semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere; cioccolato; acque minerali; aceto di vino; caffè, tè, camomilla; prodotti DOP e IGP.

Ulteriori informazioni:

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