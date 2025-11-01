Carta Dedicata a te, uscita graduatoria

Si rammenta che:
– se eri già assegnatario nel 2023 e nel 2024 e sei stato selezionato nel 2025 non devi fare nulla, la carta sarà ricaricata in automatico;
– se sei nuovo assegnatario potrai ritirare la tua Carta “Dedicata a Te” presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 30 novembre, etc.), munito della comunicazione che scaricherai, del documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria.
Per risparmiare tempo ed evitare inutili attese, è possibile prenotare un appuntamento presso un Ufficio Postale direttamente al link https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste, oppure da App Bancoposta, App Postepay e App Poste Italiane.
Importante: la carta solidale non è fruibile, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.
Le somme accreditate devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
Qualora non se ne fosse in possesso, ci si potrà recare presso uno sportello CAF.
La competenza riservata al Comune è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l’ammissione al beneficio.
Trattandosi quindi, di procedura interamente gestita da INPS, il Comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio.
1.1. Requisiti di accesso al beneficio
– iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Comune di Napoli);
– titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso ai nuclei beneficiari di:
– Assegno di Inclusione,
– Carta Acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o contrasto alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico.
Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso, inoltre ai nuclei nei quali anche un solo componente è titolare di:
– NASPI
– Disoccupazione
– Indennità di Mobilità
– Fondi Solidarietà
– Cassa Integrazione o qualsiasi fonte di integrazione salariale erogata dallo Sato.
È concessa una sola “Carta Dedicata a te” per ogni nucleo familiare.
1.2. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione
Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.
Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.
Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.
1.3. Procedura per l’individuazione dei beneficiari
1. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
2. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
3. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
Il primo pagamento con utilizzo della “Carta Dedicata a te” deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.Le somme caricate sulla “Carta Dedicata a te”, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
1.4. Destinazione del contributo
Beni alimentari acquistabili con la “Carta Dedicata a te”:
· carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;
· pescato fresco;
· tonno e carne in scatola;
· latte e suoi derivati; uova;
· oli d’oliva e di semi;
· prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;
· pizza e prodotti da forno surgelati;
· paste alimentari;
· riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;
· farine di cereali;
· ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;
· pomodori pelati e conserve di pomodori;
· legumi; semi e frutti oleosi;
· frutta di qualunque tipologia;
· alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);
· lieviti naturali;
· miele naturale;
· zuccheri;
· cacao in polvere;
· cioccolato;
· acque minerali;
· aceto di vino;
· caffe’, te’, camomilla;
· prodotti DOP e IGP.
Allegati
