Carta Dedicata a te, uscita graduatoria

A partire dalle ore 00:01 del 31 ottobre e fino alle ore 23:59 del 16 dicembre 2025, clicca sul link di seguito indicato per verificare se hai diritto alla carta solidale “Dedicata a te”, quindi scarica e stampa la lettera da consegnare a qualsiasi ufficio postale della Città di Napoli.

Si rammenta che:
– se eri già assegnatario nel 2023 e nel 2024 e sei stato selezionato nel 2025 non devi fare nulla, la carta sarà ricaricata in automatico;
– se sei nuovo assegnatario potrai ritirare la tua Carta “Dedicata a Te” presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 30 novembre, etc.), munito della comunicazione che scaricherai, del documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria.

Per risparmiare tempo ed evitare inutili attese, è possibile prenotare un appuntamento presso un Ufficio Postale direttamente al link https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste, oppure da App Bancoposta, App Postepay e App Poste Italiane.

Importante: la carta solidale non è fruibile, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.
Le somme accreditate devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Clicca qui per verificare se hai diritto alla carta solidale “Dedicata a te”
Per poter scaricare la comunicazione occorre essere muniti di SPID.
Qualora non se ne fosse in possesso, ci si potrà recare presso uno sportello CAF.

La competenza riservata al Comune è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l’ammissione al beneficio.
Trattandosi quindi, di procedura interamente gestita da INPS, il Comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio.

(535.32 KB)Scarica l’elenco dei CAF (535.32 KB)

1.1. Requisiti di accesso al beneficio

beneficiari del contributo (“Carta Dedicata a te”) sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del Decreto del Ministero per l’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF – del 30 luglio 2025 (all. 1):
–    iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Comune di Napoli);
–    titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso ai nuclei beneficiari di:
–   Assegno di Inclusione,
–   Carta Acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o contrasto alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico.

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso, inoltre ai nuclei nei quali anche un solo componente è titolare di:
–    NASPI
–    Disoccupazione
–    Indennità di Mobilità
–    Fondi Solidarietà
–    Cassa Integrazione o qualsiasi fonte di integrazione salariale erogata dallo Sato.

È concessa una sola “Carta Dedicata a te” per ogni nucleo familiare.

1.2. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.
Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.
Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.
Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.

1.3. Procedura per l’individuazione dei beneficiari

Il Comune di Napoli riceverà dall’INPS l’elenco dei beneficiari del contributo (“Carta Dedicata a te”), nei limiti del numero delle carte assegnato (per il Comune di Napoli n. 27.990 carte), individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dall’INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

1.     nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
2.     nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
3.     nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Il primo pagamento con utilizzo della “Carta Dedicata a te” deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.Le somme caricate sulla “Carta Dedicata a te”, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

1.4. Destinazione del contributo

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Beni alimentari acquistabili con la “Carta Dedicata a te”:
·        carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;
·        pescato fresco;
·        tonno e carne in scatola;
·        latte e suoi derivati; uova;
·        oli d’oliva e di semi;
·        prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;
·        pizza e prodotti da forno surgelati;
·        paste alimentari;
·        riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;
·        farine di cereali;
·        ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;
·        pomodori pelati e conserve di pomodori;
·        legumi; semi e frutti oleosi;
·        frutta di qualunque tipologia;
·        alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);
·        lieviti naturali;
·        miele naturale;
·        zuccheri;
·        cacao in polvere;
·        cioccolato;
·        acque minerali;
·        aceto di vino;
·        caffe’, te’, camomilla;
·        prodotti DOP e IGP.

Allegati

(80.78 KB)Decreto interministeriale del 30/07/2025 (80.78 KB)
(146.08 KB)Comunicazione dell’INPS (146.08 KB)
(141.57 KB)Indicazioni operative relative al Decreto Interministeriale (141.57 KB)

