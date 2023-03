CCSL Stellantis, Ugl Metalmeccanici: “Nei prossimi giorni si terranno assemblee in tutte le fabbriche e il rinnovo sarà sottoposto al voto delle RSA”.

Si è tenuta lunedì a Roma l’assemblea dei rappresentanti sindacali aziendali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, per la illustrazione dei contenuti del rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro siglato l’8 marzo con CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis.

L’assemblea ha espresso un giudizio favorevole sul rinnovo, ma in ogni caso oggi saranno riuniti i consigli dei delegati delle unità produttive per la sua approvazione. La tempestiva e formale entrata in vigore del nuovo CCSL consentirà difatti di riconoscere i primi aumenti, pari al 6,5% della paga base, già con la busta paga di marzo. Nei prossimi giorni inoltre verranno convocate assemblee informative in tutti i luoghi di lavoro. Ciò è quanto espresso unitariamente da Ugl Metalmeccanici, Fim, Uilm, Fismic e AqcfR