C’è un nuovo spazio per il Business a Napoli: Flegreo Hub!

Uno spazio di lavoro in condivisione aperto a liberi professionisti, imprese ed associazioni che credono nella circolazione dei saperi, nella condivisione delle idee e nei processi di contaminazione reciproca.

Si trova in via Eleonora Duse 26, vicinissimo all’uscita della tangenziale di Napoli, il nuovo spazio che da oggi permette a tutti i lavoratori autonomi free-lance, startup, piccole aziende e professionisti indipendenti di lavorare in un ambiente “shared”, con un vantaggio doppio: contenere i costi fissi e far crescere il proprio network di contatti professionali.

Aziende e professionisti disperdono spesso energie e risorse economiche nella ricerca, nella manutenzione e nell’arredamento degli uffici e sono oberati dai continui adempimenti burocratici. Flegreo Hub nasce per consentire alle imprese di concentrarsi solo sui propri obiettivi di business e per affiancarle nel loro processo di crescita, insieme ad un team di consulenti esperti, accuratamente selezionati.

Da Flegreo Hub vi sono spazi e servizi già pronti a rispondere ad ogni tipo di esigenza: postazioni di lavoro attrezzate, scrivanie in open space, uffici privati full-comfort e full-privacy, sale per riunioni, ambienti per corsi di formazione.

Ogni membro ha, inoltre, la garanzia di avere in sede consulenti esperti in settori quali marketing e pubblicità, consulenza del lavoro, sicurezza sul lavoro, sicurezza informatica, consulenza legale.

In un mondo che corre, Flegreo Hub consente ai propri membri di essere sempre al passo con i tempi, con continui aggiornamenti in materie quali finanza agevolata, normative e opportunità professionali.

Inoltre, dà loro l’opportunità di accrescere le proprie competenze e conoscenze ed arricchire il proprio curriculum vitae, partecipando a corsi di formazione e di aggiornamento professionale, corsi di lingua e di informatica che vengono svolti in sede e sono certificati da enti riconosciuti a livello nazionale ed europeo.

Una Community di professionisti e aziende in cui ciascuno può trovare, alle condizioni più favorevoli, strumenti e servizi necessari per lavorare al meglio e potenziare il proprio business.

Lavorare in uno spazio condiviso significa lavorare in un ambiente dinamico e coinvolgente in cui ognuno ha la possibilità di ampliare notevolmente la propria rete di contatti, creare partnership e collaborazioni ed incontrare nuovi potenziali clienti.