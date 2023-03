Centro AMES: nuova Risonanza Magnetica e visite gratuite per i cittadini con fragilità socio/economiche grazie ad UniCredit.

Il Centro AMES di Casalnuovo di Napoli, centro diagnostico ad elevata specializzazione di rilevanza nazionale ed internazionale, ha ricevuto un finanziamento in leasing ad impatto sociale di 410.000 euro da UniCredit per l’acquisto di un nuovo e innovativo macchinario utile ad effettuare analisi di Risonanza Magnetica (G-Scan).

Il finanziamento erogato da UniCredit permetterà al Centro AMES, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, di rispondere alle esigenze della popolazione di Casalnuovo di Napoli e delle province limitrofe in termini di assistenza sanitaria, oltre a garantire un più facile accesso a servizi sanitari qualificati e una miglior offerta per tutti gli utenti, con la riduzione dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie regionali.

Il Centro AMES di Casalnuovo di Napoli si è inoltre impegnato ad offire il servizio a prezzi calmierati e ad erogare per 3 anni non meno di 100 prestazioni di indagine RM all’anno a titolo totalmente gratuito in favore di cittadini con fragilità socio/economiche.

G-Scan è una innovativa apparecchiatura con elevato potere diagnostico e a bassissimo impatto claustrofobico, dotata di magnete aperto e rotante che consente di eseguire esami che coprono l’intera anatomia muscolo-scheletrica, dai piedi alle spalle, includendo i segmenti della colonna cervicale e lombo-sacrale. È possibile prenotare la propria indagine a partire dal 27 marzo 2023 chiamando il numero fisso 081.8420923.

“Con questa operazione di finanziamento – ha spiegato Ferdinando Natali, Responsabile per il Sud di UniCredit – permettiamo di completare l’offerta di servizi sanitari di eccellenza da parte di una struttura che rappresenta un punto di riferimento sul territorio e il laboratorio tecnologicamente più avanzato del Mezzogiorno e che, grazie alla sua attività, ha consentito negli anni di ridurre il fenomeno dell’emigrazione sanitaria riuscendo a soddisfare la richiesta di servizi sanitari qualificati. Grazie alla nuova apparecchiature acquisita in leasing, il Centro AMES di Casalnuovo potrà ampliare la portata dei propri servizi offerti, rendendo veloce l’accesso agli stessi e impegnandosi anche a fornire prestazioni gratuite a cittadini svantaggiati della regione”

“Ames Centro Polidiagnostico Strumentale S.r.l. – ha aggiunto il Dott. Antonio Fico, Amministratore Unico del Centro AMES di Casalnuovo di Napoli – sta investendo in maniera rilevante su personale altamente qualificato e su strumentazione e macchinari all’avanguardia che possano offrire servizi innovativi alla clientela in un settore, come quello sanitario, che ha dimostrato tutta la sua importanza nei durissimi anni della crisi pandemica. L’azienda, nonostante uno sviluppo in ambito nazionale, resta saldamente radicata al proprio territorio d’origine ed è proprio in quest’ottica che, grazie al supporto dI UniCredit, ha deciso di investire in una risonanza magnetica innovativa che consenta lo studio di vari distretti articolari e del rachide anche in ortostasi e di fornire tale servizio in forma gratuita a cittadini che necessitano di tale indagine, ma che sono privi dei mezzi economici per sostenere l’esborso per l’indagine. Ames offre un servizio di valore per il proprio territorio, riduce l’emigrazione sanitaria ed occupa personale altamente qualificato, con una netta prevalenza della componente femminile e con un’età media inferiore ai 35 anni.

Il Centro AMES di Casalnuovo di Napoli nasce nel 1996 come laboratorio di analisi di biochimica clinica ed ha nel tempo ampliato la gamma dei servizi offerti alla medicina del lavoro, ma è nell’ultimo decennio che l’azienda ha investito in maniera consistente nel settore della genetica medica, divenendo in breve tempo presidio di riferimento per esami ad alta tecnologia, espletando attività di analisi genetiche, citogenetiche e molecolari di elevata specializzazione, con l’obiettivo di fornire un servizio completo capace di soddisfare le più varie esigenze in campo diagnostico. Il Centro AMES è divenuto nel corso degli anni un centro diagnostico ad elevata specializzazione di rilevanza nazionale ed internazionale, certificato secondo la norma ISO 9001 e ed ISO14001 e possiede la certificazione SIGUCERT che ne riconosce la grande esperienza nell’ambito della genetica e della biologia molecolare.