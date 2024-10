Chioschi lungomare, confronto in Commissione Trasparenza

- pubblicità -

La commissione Trasparenza, presieduta da Iris Savastano, con la partecipazione delle assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, alle Attività produttive, Teresa Armato e l’assessore alla Polizia Locale e Legalità, Antonio De Iesu, ha incontrato una delegazione dei legali dei proprietari dei chioschi del Lungomare, chiusi negli scorsi mesi e ora in attesa della pronuncia del Tar, prevista per il prossimo 23 gennaio 2025.

Gli assessori hanno ricostruito la vicenda, spiegando che il provvedimento di chiusura muove dalle previsioni del Regolamento per il commercio su aree pubbliche del 2017.

E’ ora in corso la redazione, di concerto con gli orientamenti della Soprintendenza, di un Piano per la localizzazione dei chioschi e delle edicole, grazie al quale si potrà procedere con i bandi pubblici.

Un tema delicato, ha evidenziato la presidente Savastano, per questo è importante fare chiarezza sui provvedimenti rilasciati nel passato. Ha poi auspicato che la prossima sentenza del Tar possa dare certezze alle famiglie coinvolte e che i criteri di selezione per i bandi futuri possano essere condivisi con la commissione, inserendo come elementi preferenziali la storicità e l’esperienza pregressa dei titolari delle attività.