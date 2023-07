Ci risiamo, addetti Softlab senza stipendio, sono tutti ex dipendenti Jabil.

dal Comitato Lavoratori Softlab tech riceviamo e pubblichiamo

Lo dicono tutti, oramai lavorare in Softlab è una truffa. Truffa per i dipendenti ricollocati dalla Jabil e truffa per il governo che concede incentivi.

Ansia e tachicardia all’inizio di ogni mese per i lavoratori (padri e madri di famiglia), non si sa mai se viene accreditato lo stipendio. Oltre allo stipendio la Softlab non sta versando i contributi e il TFR ai dipendenti. Sulle buste paghe è scritta la voce di tale versamento ma in realtà sia all’INPS che alle assicurazioni e alle banche, non è così! Tutto quello che dichiara l’amministratore delegato è tutto falso. L’impegno di Softlab, preso con Governo e Regione, era di attivare progetti di reindustrializzazione per impegnare concretamente gli ex Jabil assunti; è stata così aperta nel marzo 2021 una sede a Maddaloni dopo quella inaugurata dal Governatore De Luca a Caserta nel febbraio 2019, ma ad oggi la maggior parte degli addetti Softlab, così come ai tempi di Jabil, ha continuato a fare la cassa integrazione, solo una parte realmente lavora e in molti vengono pagati in ritardo.

Al momento della ricollocazione tanti politici tra cui la Dott.essa Sonia Palmeri avevano garantito la sicurezza del lavoro e dello stipendio, promesse che la Softlab non ha mantenuto. Per i primi anni ha pagato i dipendenti con la loro liquidazione avuta dalla Jabil. Una volta finita ha creato solo insicurezza e instabilità dei dipendenti.

I lavoratori che hanno avuto la fortuna di ricollocarsi in altre amministrazioni per avere stipendi, contributi e TFR hanno querelato l’azienda e dopo dolorose sentenze la Softlab ha accreditato tutto quello che spettava. Spero che l’amministratore delegato, i politici e tutte le istituzioni prendano in considerazione tale situazione ma soprattutto la Provincia di Caserta, una volta chiamata “Terra di Lavoro”, si assuma tutte le responsabilità di una tale vergogna.