Circumvesuviana, nuovo stop per collaudo treni, il disappunto dei pendolari

Ancora uno stop della circolazione per verifica dei nuovi treni, ancora disagi per i pendolari vesuviani.

Dalla prossima settimana Eav ha annunciato la chiusura anticipata, a cadenza diversa, del servizio viaggiatori su tutte le linee vesuviane per testare i nuovi treni.

Un ulteriore disagio che con buon senso poteva essere evitato.

Fermare il servizio viaggiatori in anticipo in particolare sulla Baiano e sulla Sarno già penalizzate dai precedenti test e con un’offerta di servizio ordinario ridotto non ha giustificazione, se non quella del metro ragionieristico del risparmio, a danno dei pendolari.

Quante volte ancora i territori del nolano e del vesuviano dovranno subire questa discriminazione?

“Sulla Baiano il servizio viaggiatori viene interrotto tre ore prima e per tre giorni, sulla Sarno due ore prima per due giorni, sulla Sorrento due ore prima per due giorni.

Il comunicato aziendale sottolinea l’impossibilità di fare questi test di notte. Ebbene dalle 17,30 in poi è notte a Baiano come a Sorrento, perché non dire pubblicamente che si preferisce pagare ai privati i servizi bus sostitutivi e non lo straordinario ai dipendenti?

Quando ci sarà un cambio di passo?

Dobbiamo credere che le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali rilasciate in questi giorni erano tenui fuochi?

In attesa di un incontro con i nuovi vertici regionali i pendolari vesuviani esprimono il proprio disappunto per questo ennesimo disagio.

I treni nuovi tra prove in linea e test vari, per adesso hanno solo aumentato i disagi e confermato la poca attenzione del management Eav nei confronti dei pendolari.

Comprare pagine pubblicitarie su i giornali non basta a nascondere i fallimenti.

Enzo Ciniglio portavoce gruppo facebook NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA-EAV

Avv Marcello Fabbrocini presidente comitato civico A. Cifariello Ottaviano

Salvatore Alaia presidente comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone