Circumvesuviana peggiore ferrovia d’Italia

riceviamo e pubblichiamo

La Circumvesuviana si conferma ancora una volta la peggiore ferrovia d’Italia.

Il rapporto pendolaria certifica tutte le criticità che le associazioni, i gruppi pendolari e i comitati denunciano da anni.

Nonostante centinaia di milioni di investimenti la situazione sulle linee vesuviane è peggiorata negli ultimi dieci anni.

Numero limitato di corse, ritardi, soppressioni, chiusure totali e/o parziali di intere tratte, stazioni impresenziate, impianti di risalita fuori servizio, vagoni affollati, gestione discriminatoria dell’offerta, sono le vette di un disservizio continuo, un’azione vessatoria costante nei confronti di interi territori e dei viaggiatori.

L’assenza in questi dieci anni di un assessore regionale ai trasporti e il mancato funzionamento della consulta della mobilità, insieme ad una gestione fallimentare di Eav, hanno leso i diritti dei pendolari fino a costringerli ad abbandonare la Circumvesuviana e scegliere un’alternativa, decine di milioni di viaggiatori negli anni hanno preferito altri mezzi di trasporto. Oggi il pendolare, il viaggiatore tipo delle linee vesuviane è chi non ha alternative, condannato a subire continui disservizi.

Le associazioni, i comitati e i gruppi pendolari rinnovano l’appello al nuovo presidente della regione Campania, bisogna fare presto!

È tempo di voltare pagina. Serve una nuova visione, una gestione trasparente e competente, e soprattutto rispetto per chi ogni giorno affida la propria mobilità a un servizio pubblico che dovrebbe essere dignitoso e accessibile. Partecipazione e trasparenza dovranno contraddistinguere il nuovo management.

Enzo Ciniglio portavoce gruppo facebook

NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce gruppo facebook

CIRCUMVESUVIANA- EAV

Salvatore Alaia presidente comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone

Avv Marcello Fabbrocini presidente comitato civico A.Cifariello Ottaviano

Maria Teresa Trinchese- Link Napoli

Domenico Fortunato – UdS Campania

Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania

Giovanni Berritto presidente Federconsumatori Campania.

#EAV #circumvesuviana #vergognaitaliana #degregorio #pendolari