Cittadella della Sicurezza, iter prosegue

“Prosegue con determinazione l’iter per la riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Boscariello e la realizzazione della Cittadella della Sicurezza di Napoli tra i quartieri Scampia e Miano, un intervento strategico che contribuirà a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e a garantire strutture moderne ed efficienti alle Forze dell’ordine.
È in corso di completamento la progettazione esecutiva, che sarà conclusa entro luglio, mentre entro dicembre 2026 è prevista l’approvazione del progetto esecutivo relativo al primo lotto, cui seguirà la pubblicazione del bando di gara. Si tratta di un intervento destinato a rafforzare i presidi di legalità nella città ma anche a diventare il simbolo della rigenerazione del tessuto urbano.
Il Governo continua a mantenere alta l’attenzione su un’opera particolarmente attesa dal territorio, trasformando gli impegni assunti in risultati tangibili. Continueremo a seguire da vicino ogni fase del procedimento affinché la Cittadella della Sicurezza possa diventare quanto prima una realtà, nell’interesse della sicurezza dei cittadini e dell’efficienza delle nostre istituzioni.”
Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia
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