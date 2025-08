CNA, progetti sull’artigianato nelle scuole

- pubblicità -

Il presidente nazionale di CNA Dario Costantini ha dato notizia di aver firmato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzato ai progetti sull’artigianato nelle scuole italiane.

“Entreremo in tutte le scuole – ha sottolineato Costantini – a spiegare alle ragazze e ai ragazzi che l’artigianato può essere una soluzione per la propria vita personale. Grazie all’artigianato si può mettere se stessi nel prodotto che si fa, la propria abilità, ma anche il proprio sentimento”. Sulla notizia, riportata dalle agenzie di stampa, è intervenuto il presidente di CNA Orafi Campania Romualdo Pettorino che da anni è in prima linea con CNA Campania Nord in molte scuole regionali. “Un plauso incondizionato al presidente nazionale Costantini per la grande sensibilità e lungimiranza che ha evidenziato in questa nuova sfida targata CNA”. Il presidente Pettorino ha poi sottolineato: “Questo protocollo d’intesa a livello istituzionale non solo è garanzia di continuità della filiera, ma favorisce anche la conoscenza dei giovani sul made in Italy, quelle produzioni d’eccellenza tra cui il settore orafo che, insieme alla moda, sono il fiore all’occhiello del sistema Paese”.

“E’ ormai da qualche anno che in Campania come CNA siamo presenti in alcuni istituti professionali mediante PCTO ma anche come apprendistato nelle ultime classi. Il nostro intento è sempre stato garantire alle nuove generazioni, e non solo agli appassionati dell’artigianato, un futuro di professionalità e soddisfazioni in un comparto che oggi continua a rappresentare l’ago della bilancia dell’economia”.

“Sarò felice di mettere a disposizione del presidente Dario Costantini l’esperienza maturata in Campania e costruire insieme ai vertici nazionali e regionali dei percorsi sempre più inclusivi per la promozione costante e condivisa di una esperienza millenaria che fa della nostra regione la culla europea dell’artigianato d’eccellenza”- ha poi concluso il presidente Pettorino.