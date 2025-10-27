Coca-Cola, oltre 1200 posti di lavoro generati

- pubblicità -

Coca-Cola si conferma la prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Campania rispetto alle risorse generate sul territorio e all’impatto occupazionale.

A rilevarlo è lo studio realizzato da SDA Bocconi School of Management sull’impatto socio-economico di Coca-Cola in Italia e che presenta un focus specifico sulla Campania – regione che ospita da oltre 50 anni lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Marcianise (CE), il più grande polo produttivo di Coca-Cola nel Sud Italia: nel 2024 ammontano a 32 milioni di euro (pari allo 0,02% del PIL regionale) le risorse generate e distribuite agli attori principali dell’economia regionale sotto forma di stipendi, acquisti di beni e servizi, investimenti, imposte e contributi.

Grazie alla presenza della fabbrica casertana, Coca-Cola crea direttamente e attraverso il suo indotto 1.250 posti di lavoro (lo 0,07% degli occupati totali in Campania), con un totale di 3.000 persone che beneficiano dei redditi di lavoro generati dall’azienda lungo la filiera; per ogni dipendente si generano oltre 3 posti di lavoro nell’economia campana.

Guardando al mondo delle imprese, nel 2024 Coca-Cola ha acquistato beni e servizi da oltre 40 imprese locali, per un valore complessivo superiore a 10 milioni di euro. Di queste, oltre il 20% è costituito da grandi imprese, il 37% da medie imprese, il 16% da piccole imprese e il 26% microimprese, dati che confermano il ruolo di Coca-Cola nel tessuto produttivo campano.

L’ipotetica assenza produttiva di Coca-Cola in Campania avrebbe un impatto significativo sull’occupazione locale, con un aumento stimato del tasso di disoccupazioni pari allo +0,1%.

“La presenza di Coca-Cola rappresenta un valore per la Campania: non solo per il valore economico e occupazionale che genera, ma anche per la capacità di costruire legami solidi con il territorio” dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia “La sua attività contribuisce a rafforzare la competitività locale, a valorizzare le eccellenze e a creare nuove opportunità di crescita condivisa”.

Una presenza, quella di Coca-Cola in Campania, che acquisisce ulteriore valore alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: attraversando la Campania a fine dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica – che vede Coca-Cola come partner più longevo del Movimento Olimpico e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica – sarà momento di celebrazione collettiva condivisa con la comunità campana.

Il sostegno alle comunità

Sono numerosi i progetti portati avanti con le associazioni non governative locali e nazionali, dal supporto al Pride di Napoli anche attraverso il finanziamento a progetti con importanti riflessi sociali come la Casa delle Culture e dell’Accoglienza delle persone LGBTQIA+. Fondazione Coca-Cola HBC Italia è inoltre impegnata costantemente nel collaborare con associazioni del territorio come Star Judo Club, con l’obiettivo di fornire un contributo significativo a chi diffonde i valori dello sport in aree socialmente svantaggiate.