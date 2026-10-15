Coldiretti Campania, Mazzei subentra allo scomparso Loffreda

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Cambio al vertice di Coldiretti Campania. Roberto Mazzei è il nuovo direttore regionale.

Mazzei, 44 anni, di Montella, in provincia di Avellino, raccoglie un’eredità pesante e prestigiosa: subentra a Salvatore Loffreda, lo storico direttore regionale scomparso improvvisamente la scorsa settimana all’età di 69 anni.

Una figura che ha segnato la storia del sindacato agricolo in Campania, dedicando quasi cinquant’anni di instancabile lavoro alla difesa e alla crescita delle imprese agricole.

Una scelta di continuità

La scelta di Mazzei rappresenta un segnale chiaro di continuità e di visione per il futuro. Laureato in Scienze Agrarie, imprenditore in prima persona, Mazzei conosce a fondo le dinamiche dell’azienda agricola.

Negli ultimi anni ha guidato l’Area Economica di Coldiretti Campania ed è stato capo servizio Innovazione e AKIS, diventando uno dei volti più autorevoli sui dossier più strategici: dalla digitalizzazione alla riforma della PAC fino alla programmazione dello sviluppo rurale.

Con Roberto Mazzei la Coldiretti punta su un profilo giovane ma già di grande esperienza, fortemente specializzato. Un professionista capace di coniugare la conoscenza tecnica, la visione economica e il radicamento territoriale. La sua competenza sullo sviluppo rurale e sull’innovazione sarà decisiva per accompagnare le imprese associate nelle sfide dell’Agenda 2030, dal ricambio generazionale alla crisi climatica, dai costi di produzione alla conquista di nuovi mercati.

Mazzei assume con effetto immediato la guida operativa della principale organizzazione di rappresentanza agricola della regione, che conta migliaia di imprese associate in tutte le province campane.