Comesvil si rafforza con l’ingresso del fondo tedesco-italiano AUCTUS. UniCredit banca finanziatrice

Sviluppare una piattaforma nel settore ferroviario che, partendo dal mercato italiano, punti a consolidarsi anche in ambito europeo e internazionale.

Con quest’obiettivo Comesvil, eccellenza italiana del settore con quartier generale a Napoli, ha concluso un’operazione con il fondo di private equity tedesco-italiano AUCTUS Partners che ha acquisito il 65% della società nell’ambito di un programma di rafforzamento strategico volto a perseguire la crescita sui mercati internazionali e l’ulteriore rafforzamento del profilo tecnologico ed innovativo.

L’operazione è stata sostenuta da UniCredit con un finanziamento ad hoc a supporto dell’operazione, mentre Iniziativa, boutique finanziaria con il suo headquarter a Napoli e sedi a Milano, Roma, Torino e Bruxelles, ha agito come financial advisor e coordinator dell’operazione per conto di Comesvil e della proprietà.

Comesvil, che ha chiuso il 2022 con un volume d’affari in crescita di circa il 35% rispetto al 2021 ed un portafoglio ordini di oltre 5 volte il fatturato, vanta un’importante presenza internazionale con una controllata in Arabia Saudita, e sedi operative in Danimarca e Emirati Arabi. Le sedi all’estero sono stabilmente coinvolte nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei rispettivi paesi. La società gestisce inoltre cantieri in Europa, Asia e America.

AUCTUS, con circa 400 operazioni dal 2001 ad oggi, è uno dei fondi di Private Equity più attivi in Europa. L’approccio del fondo è di investire in small and mid cap di eccellenza acquisendone una quota di maggioranza. AUCTUS interviene attraverso una propria strategia di “buy-and-build” che punta a fornire alle società partecipate capitali, competenze e network per la crescita, anche attraverso acquisizioni e stimolando aggregazioni. Comesvil rappresenta per AUCTUS la 29esima operazione in Italia dal 2007 ad oggi. Il fondo tedesco-italiano ha un portafoglio partecipazioni che conta 43 gruppi per un valore di fatturato cumulato superiore a 2 miliardi di euro e un capitale gestito di oltre 800 milioni.

“L’ingresso di AUCTUS è finalizzato a consentire a Comesvil di continuare a crescere e di managerializzarsi ulteriormente. – afferma l’AD di Comesvil Enzo Greco che manterrà la conduzione strategica ed operativa della società nei prossimi anni – L’obiettivo è quello di rafforzarsi sia attraverso una crescita per linee interne, investendo su innovazione e R&S, che per linee esterne, anche con l’integrazione in Comesvil di realtà solide e presenti sia in ambito internazionale che in quello nazionale, con un focus forte su imprese che possano rafforzare la capacità di progettazione, di gestione di tecnologie evolute e di implementazione, installazione e manutenzione a valore aggiunto delle infrastrutture ferroviarie”.

Per Ingo Krocke, CEO e partner di AUCTUS, la scelta di investire su Comesvil “conferma la crescente presenza sul mercato italiano e si inserisce in una strategia volta a individuare eccellenze italiane che, con il nostro supporto, possano crescere sia sul mercato nazionale che all’estero. Con Comesvil miriamo a dare vita ad un importante gruppo internazionale del settore ferroviario europeo che possa espandere le proprie attività anche in settori affini. La nostra visione prevede la creazione di un gruppo rilevante attraverso l’acquisizione di quote di maggioranza nelle migliori piccole e medie imprese europee operanti nel settore ferroviario e metropolitano.”

“Prosegue con determinazione il nostro impegno a sostegno delle eccellenze imprenditoriali del Mezzogiorno – ha spiegato Ferdinando Natali, Responsabile per il Sud di UniCredit – grazie alla nostra dimensione paneuropea siamo in grado di sostenere gli investimenti di importanti operatori internazionali finalizzati a rafforzare la crescita delle aziende del territorio, come nel caso di Comesvil che può così aspirare a diventare anche un importante player internazionale nel suo settore di riferimento”

“Per noi di Iniziativa – dichiara Ivo Allegro, Amministratore Delegato di Iniziativa – è una grande soddisfazione aver chiuso il quarto deal negli ultimi dieci mesi assistendo Comesvil, azienda che supportiamo nelle sue strategie di sviluppo sin dal 2015. Questa importante operazione di Corporate Finance conferma la nostra capacità di supportare i processi di crescita e scale up delle imprese”.

Comesvil si distingue da molti anni per la sua capacità di innovazione, che l’ha portata a sviluppare, tra le altre innovazioni, la tecnologia proprietaria Fast Track (un sistema di comunicazione terra-treno modulare e ad alta efficienza che è stato co-finanziato dalla UE), e su cui punta per crescere ancora.

“Lo sviluppo che ci proponiamo di dare a Comesvil con l’operazione con AUCTUS – conclude Enzo Greco – mira a costruire a Napoli un operatore forte nel settore del ferroviario tecnologico, facendo leva sulle crescenti capacità dell’area di supportare lo sviluppo delle imprese innovative ad alta tecnologia. Con questa operazione scommettiamo ulteriormente sul nostro territorio dove Comesvil ha e continuerà ad avere il suo headquarter. In tal senso, sono molto contento di aver sviluppato questa importante operazione con un team di advisor fortemente napoletano, oltre ad Iniziativa, anche Alfredo D’Aniello di Gianni & Origoni è espressione del territorio, a conferma delle grandi capacità e competenze che quest’area sa esprimere e che ne stanno modificando il profilo competitivo”.

L’operazione è stata condotta per AUCTUS Capital Partners da un team composto da Ingo Krocke, Marco Bortot, Luca Astarita e Federico Belluschi. Iniziativa, con un team composto da Ivo Allegro, Marco Messina, Antonio De Rosa e Simone Bonocuore, ha agito in collaborazione, per gli aspetti legali, con lo studio Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Alfredo D’Aniello e con gli avvocati Ludovica Di Paolo Antonio, Alberto Punzi e Duilio Cirilli che ha assistito Comesvil. Per AUCTUS, gli aspetti legali sono stati seguiti dallo studio ADVANT NCTM guidato dai partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate ed Eleonora Parrocchetti, affiancati dagli avvocati Bianca Macrina, Lorenzo Foot e Vittoria Belcuore, nonché dal partner Manfredi Luongo e dalla dott.ssa Irene Aquili per la strutturazione dell’operazione. Inoltre, le altre attività di Due Diligence sono state seguite da PwC che ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Luigi Mascellaro (Partner) e Francesco Morrone (Director) per gli aspetti contabili-finanziari, mentre Simone Marchiò (Partner), Gianpier Catuscelli (Director) e Ivan Tuzzolino (Manager) si sono occupati degli aspetti della due diligence fiscale.