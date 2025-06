Compagnia delle Opere Campania, Barretta nuovo presidente

- pubblicità -

All’assemblea di Compagnia delle Opere Campania, tenutasi il 5 giugno 2025 presso il Polo dello Shipping a Napoli, alla presenza del Presidente CDO Nazionale Andrea Dellabianca, è stato eletto Mario Barretta presidente per il triennio 2025-2028. Nominati nel Consiglio Direttivo: Roberto Tuorto, Giulio Cacciapuoti, Roberto Sanseverino, Mauro Ferrara, Gaetano Cafiero, Marcello Caronte, Massimiliano Canestro, Salvatore Del Monaco, Mario Del Verme, Oscar Leonessa, Raffaele Fabbrocini, Giulio Marino, Gennaro Romano, Umberto Daniele.. Ha coordinato i lavori dell’Assemblea Roberto Tuorto Banco Alimentare.

Il Past President Giulio Cacciapuoti ha aperto i lavori dopo l’intervento di Andrea Dellabianca.

“Curare l’amicizia”, il primo punto del programma del nuovo Consiglio Direttivo, perchè per sviluppare l’impresa serve mettere al centro la persona.

“Si inizia una nuova avventura nella traccia che è sempre stata presente di una storia che ha sempre provocato il mio cuore, la mia attenzione e le mie passioni. Una storia di amici che non ho mai lasciato e che mi ha sempre mostrato quello che di bene può esserci nelle relazioni tra persone che vogliono decidere nella vita di appartenere ad un popolo. Perché, in fondo, la storia di Compagnia delle Opere nasce in un popolo che è diventato un popolo per se stessa. Quindi io non mollo questa appartenenza.”Ha dichiarato Mario Barretta, nuovo presidente di Cdo Campania

“Come il lavoro partecipa alla fecondità della nostra vita?” A.Dellabianca

“Finchè noi continuiamo a tenere vivo un luogo in cui arriva prima la persona, l’esperienza umana, ha senso vivere partecipare, dare e attingere” G.Cacciapuoti

“Legalità non significa non delinquere ma significa avere diritto ad una vita dignitosa” R.Sanseverino

Numerose sono state le autorità intervenute all’assemblea: l’ Assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, l’ Assessore alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania Mario Morcone, Filippo Dispenza, commissario straordinario di Caivano, che ha ricordato la mostra a Caivano sul giudice Rosario Livatino. Moltissimi gli imprenditori ed i rappresentanti di altre associazioni.

“Stamattina sono stato presso il Polo dello Shipping a Via De Pretis a Napoli, nel bel Salone che ospitava una iniziativa promossa dalla CDO-Compagnia delle Opere, invitato da Gaetano Cafiero, componente del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione , oltre che dal Past President Salvatore Del Monaco. C’erano anche Luigi Iavarone e Massimiliano Canestro. Alla presenza del Presidente nazionale di CDO, Andrea Dellabianca, è stato insediato il nuovo Presidente della Campania Mario Barretta, già direttore dell’Organizzazione. Sono intervenuti gli Assessori regionali Antonio Marchiello e Mario Morcone. C’erano molti imprenditori ed anche rappresentanti del sociale ovvero la CDO accoglie sia imprese profit che non profit. Ho sentito riflessioni non formali, profonde, sul fare impresa, sul fare amicizia, sul rapportarsi agli altri. Riflettiamo anche NOI…” Costantino Formica Presidente di NOI Next Open Innovation.

L’evento apprezzatissimo da tutti, a riconferma che la CdO è una realtà associativa unica è stato fortemente sostenuto dal neo Consigliere Marcello Caronte Patron di CRH Holding Company che ha fatto da padrone di casa con il Dott. Nicola Coccia presidente del Polo dello Shipping

la CDO Campania ha infine regalato un Maradona realizzato dall’artista internazionale Christophe Mourey (in foto sotto con Massimiliano Canestro della SMS Engineering), al Presidente Nazionale di CDO Andrea Della Bianca