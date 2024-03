Comune approva bilancio preventivo 2024-26

Bilancio, approvato preventivo 2024-2026: disavanzo ridotto di 700 milioni, nuove assunzioni e investimenti in trasporti e manutenzione

Su proposta dell’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta, la Giunta comunale ha approvato la delibera di proposta al Consiglio del Bilancio di previsione 2024-2026.

Prosecuzione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali e delle infrastrutture avviato in questi anni, prosecuzione del piano di assunzioni per rafforzare la macchina comunale, ulteriore sostegno alla cultura e al turismo grazie alle maggiori entrate dell’imposta di soggiorno: sono alcune delle priorità individuate nell’ambito della programmazione finanziaria per il triennio 2024-2026.

L’atto passa ora all’esame del Consiglio comunale.

“Lo schema di bilancio approvato rende l’idea del grande sforzo messo in campo per consentire alla città di affrontare le sfide che avevamo dinanzi. E’ un bilancio che vede ridotto di oltre 700 milioni di euro il disavanzo dell’ente con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal Patto per Napoli. Questi risultati, insieme alle politiche adottate per migliorare la riscossione dei tributi e alla riqualificazione della macchina comunale che prosegue spedita, ci consentono di guardare con fiducia al futuro per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini e ai tantissimi turisti che continuano a crescere in città”, il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

“Il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto per Napoli è il segno di una possibile stabilità finanziaria del Comune. Da valorizzare la riduzione dei tempi di pagamento da 170 a 90 gg e il piano straordinario di investimenti”, aggiunge l’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta.

Di seguito i principali risultati raggiunti nel 2022-2023:

• APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO MARZO

• RAGGIUNGIMENTO DI TUTTI GLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PATTO PER NAPOLI

• RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DA 5 MLN A 4.3 MLN DAL 31/12/2021 AL 31/12/2023 ​DI CUI:

✓ DISAVANZO DA 2.212.461.726,45 A 1.845.825.355

✓ DEBITO FINANZIARIO (COMPRENSIVO DI INTERESSI) DA 2.880.063.655,02 A 2.486.985.707,19 ​ TOTALE DISAVANZO + DEBITO FINANZIARIO ANNO 2021: 5.092.525.381 ANNO 2023: 4.332.811.062 (Riduzione di 759.714.319,28)

• TEMPI DI PAGAMENTO

✓ 31/12/2022 305,88 MLN -GIORNI DI PAGAMENTO 174 GG

✓ 31/12/2023 188 MLN -GIORNI DI PAGAMENTO 99 GG

✓ 15 MARZO 2024 178,41 MLN -GIORNI DI PAGAMENTO 97 GG • NESSUN TAGLIO ALLE SPESE, ANZI INCREMENTO DI CIRCA 50 MLN

• RIDUZIONE DEI FITTI PASSIVI DAL 2021 AL 2023 DI oltre 563mila euro

• RATING

✓ 2022 DA STABILE A POSITIVO

✓ 2023 DA BB A BB+ PREVISIONE 2024

• VINCOLI

✓ DEBITO FINANZIARIO 124 MILIONI CIRCA

✓ DISAVANZO 180 MILIONI CIRCA TOTALE 304 MILIONI

✓ FCDE 300 MILIONI TOTALE COMPLESSIVO 604 MILIONI

✓ FONDO GARANZIA CREDITI COMMERCIALI 12,1 MLN

✓ TAGLI DA LEGGE DI BILANCIO 2,1 MLN

• ENTRATE

✓ PATTO PER NAPOLI 150 MLN CIRCA – 116 MLN ANNO 2025 –

✓ ADDIZIONALE IRPEF 10 MLN

✓ ENTRATE NON TRIBUTARIE ➢ INVIMIT 15 MLN ➢ TASSA DI IMBARCO 2,3 MLN (AGGIUNTIVI AI 10 MLN)

• MAGGIORI SPESE CORRENTI PER CIRCA 32 MILIONI DI CUI

✓ 8.3 MILIONI INFRASTRUTTURE (4 ANM CHE SALE A 50 MILIONI) E 4 TRA TUTELA DEL TERRITORIO E STRADE

✓ 6,5 MILIONI AL PATRIMONIO DI CUI 3,1 MILIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ PATRIMONIO

✓ INCREMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO DI 3 MLN PER UN TOTALE DI 21 MLN

✓ 4 MLN VERDE

✓ 4 MLN WELFARE

✓ 1 MLN SICUREZZA

✓ 400 MILA GIOVANI

✓ 400 MILA SCUOLA

• PIANO STRAORDINARIO INVESTIMENTI 75 MLN FINANZIATO DA:

✓ 30MILIONI BEI

✓ 20 MILIONI MUTUI DORMIENTI

✓ 8 MILIONI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

✓ 11 MILIONI CITTA’ METROPOLITANA

✓ 6 MILIONI CREDITO SPORTIVO