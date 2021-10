Comunicazione, partnership tra Omnicom e Kidea.

Omnicom Media Group, leader nei servizi di comunicazione e media, e Kidea, agenzia creativa di riferimento per il Sud Italia, danno vita a una collaborazione per conferire alle imprese del territorio nuovi strumenti per affermarsi in un contesto di continuo cambiamento. “Il nostro contributo al territorio ha una duplice valenza – dice Marco Girelli, ceo di Omnicom Media Group – Da una parte vogliamo metterci in ascolto nei confronti di un’area economica in crescita e portare soluzioni di comunicazione efficaci ed efficienti per le aziende; dall’altra desideriamo contribuire alla creazione di nuovi profili professionali legati alla transizione digitale, necessari per lo sviluppo del sistema economico italiano.

Crediamo fermamente che Napoli rappresenti un territorio interessante, nel quale trasferire la nostra esperienza accanto a un partner come Kidea”.

“Intercettare, in partnership con OMG, nuovi trend e nuove esigenze di mercato, grazie ad analisi, dati e ricerche specifiche, ci consentirà di svolgere un ruolo chiave in un mercato in profonda trasformazione – afferma Raffaele Guarino, ceo Kidea -.Portare innovazione, know how e expertise alle aziende del territorio sarà il tema chiave di una partnership strategica che, per la prima volta, vede unire le forze di una multinazionale della comunicazione e di una realtà nata a Napoli in forte e costante crescita, con una presenza anche a Roma e Milano”. (ANSA).