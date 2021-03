Concorsone, lettera dei sindacati:

Il lungo e tortuoso percorso previsto dal Piano per il Lavoro Concorso Unico Territoriale per la Campania si avvia non senza difficoltà verso la fase finale.

Quello già affrontato dai candidati è stato un cammino particolarmente complesso ed impegnativo, che ha visto ai blocchi di partenza oltre 500.000 persone, ridotte a poco più di 9.000 dopo la preselezione, ulteriormente scremate a circa 3.000 dopo la prima prova scritta.

A questi altissimi numeri iniziali segue, agli esiti della dura selezione e di alcuni ritiri, il dato degli attuali borsisti che stanno concludendo la fase formativa presso gli Enti Locali della Campania: appena 1.800 unità, addirittura inferiori ai posti messi a concorso.

Di ciò occorre urgentemente prendere atto per porre in essere misure adeguate; così come è necessario da subito programmare e realizzare altre assunzioni di personale, viste le gravi carenze di organico aggravate dai pensionamenti intervenuti nel frattempo, che hanno di fatto accresciuto le esigenze occupazionali per la Giunta Regionale nonché per gli altri enti locali e territoriali aderenti.

Certezza e velocità delle assunzioni sono ormai obiettivi di vitale importanza, come hanno voluto e dovuto sottolineare anche le stesse Amministrazioni aderenti, spinte da tali necessità a ribadirlo nei propri atti inviati alla Giunta regionale.

Ebbene, se questi sono gli obiettivi urgenti ed improcrastinabili, la fase finale del Concorso Unico si presenta invece dagli esiti incerti ed in palese conflitto con gli stessi. Dopo la conclusione della fase formativa sono infatti previste ancora un’altra prova scritta ed una orale. Ulteriori steps, va attentamente osservato, pensati in un momento storico nel quale non erano immaginabili ne le difficoltà operative che sarebbero derivate dall’attuale pandemia, né la presenza a questo punto di un numero di candidati già insufficiente rispetto ai posti

messi a concorso, e tale da rendere non utile, anzi dannosa, una ulteriore selezione e scrematura, anche per la conseguente perdita dell’ingente investimento formativo già profuso.

In questo particolare momento storico di enorme difficoltà per il Paese intero, dovuto all’emergenza epidemiologica di SARS Covid 19, anche gli interventi governativi sono andati nella direzione della semplificazione delle procedure concorsuali e delle “assunzioni emergenziali”, rendendo possibile a tutte le PP.AA. di attingere a graduatorie esistenti su tutto il territorio nazionale per procedere alle assunzioni necessarie ed urgenti; circostanza che sta ulteriormente riducendo il numero dei borsisti del Concorso Unico Regionale, in quanto idonei ed attinti da tali graduatorie.

Ciò rappresentato, non è più rinviabile il momento della definizione delle incertezze che stanno vivendo sia i borsisti rispetto al proprio futuro lavorativo, sia le Amministrazione campane rispetto ai propri bisogni di personale.

Le scriventi Organizzazioni sindacali, dunque, data la presenza di borsisti già selezionati, adeguatamente formati, ed in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, e data la straordinarietà del momento storico che impone misure di adeguamento alle difficoltà presenti, chiedono CON FORZA interventi urgenti che rendano certa e celere l’assunzione di tutti i borsisti nei ruoli delle amministrazioni interessate, snellendo il prosieguo dell’iter concorsuale e finalizzandolo alla mera collocazione nelle graduatorie.

A tal fine, vista l’imminente conclusione della fase formativa, si chiede al Presidente On. Vincenzo De Luca l’urgentissima convocazione di un tavolo di confronto per la disamina delle problematiche esistenti e la condivisione delle soluzioni percorribili.

Si chiede altresì e per le medesime finalità Audizione alla Prima ed alla Terza Commissione Consiliare del Consiglio Regionale della Campania.

FP CGIL CISL FP UIL FPL