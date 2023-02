Confcommercio: consumi ancora deboli, la crescita segna il passo.

Prosegue anche a febbraio la fase “incerta” contrassegnata da segnali a volte contradditori dell’economia italiana. L’ultimo numero della Congiuntura Confcommercio raccoglie queste contraddizioni dove agli sporadici segnali positivi sul versante della produzione industriale si contrappongo le difficoltà delle famiglie a proseguire nel percorso di recupero dei consumi, ancora distanti dai livelli del 2019. Secondo il direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella, “il rallentamento delle dinamiche inflazionistiche appare ancora limitato e non contiene granché l’erosione del potere d’acquisto di redditi correnti e ricchezza liquida, solo in parte compensata dall’importante intervento pubblico. Tutto questo alimenta le aspettative di un nuovo piccolo ripiegamento della crescita nei primi mesi dell’anno in corso”.

PIL MENSILE

La minor “dinamicità” dei consumi e le incertezze che gravano sul versante produttivo consolidano le attese di un primo bimestre debolmente negativo. A febbraio 2023, secondo le nostre stime, il PIL è atteso ridursi dello 0,4% su base mensile con una crescita dello 0,6% sullo stesso mese del 2022. In presenza di un rimbalzo solo esiguo nel mese di marzo, il primo trimestre si chiuderebbe con una lieve flessione mensile, confermando la “recessione tecnica”.

Variazioni Congiunturali Variazioni Tendenziali I trimestre 2022 0,1 6,4 II trimestre 1,1 5,0 III trimestre 0,5 2,7 IV trimestre -0,1 1,7 2022 3,9 Novembre ’22 0,0 1,6 Dicembre 0,0 1,4 Gennaio ’23 -0,3 1,9 Feb -0,4 0,6

Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio

ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)

A gennaio 2023 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha evidenziato un incremento dell’1,0% sullo stesso mese del 2022. Il dato è sintesi di un aumento della domanda per i servizi (+9,0%) e di una flessione di quella relativa ai beni (-1,3%). “L’andamento dell’ultimo mese è peraltro influenzato dal confronto con un periodo in cui vi fu un’impennata di casi di Covid-19, in presenza di regole ancora stringenti, con una conseguente diminuzione delle attività produttive e della mobilità delle persone“. Nonostante i recuperi, la domanda, calcolata nella metrica dell’ICC, è ancora distante dai livelli pre-pandemia. Nel confronto con gennaio 2019 l’ICC risulta inferiore del 10,7%. Per i servizi il calo è del 21,7%, confermando come il percorso per il ritorno ai livelli pre crisi sia lungo e non si concluderà, in molti casi, prima del 2024.

Var.% su base annua Var.% su 2019 2021 2022 2023 2022 2023 Anno Anno I trim II trim III trim IV trim Dic Gen Anno Dic Gen SERVIZI 12,6 15,6 34,9 33,8 4,5 3,7 2,9 9,0 -11,1 -12,2 -21,7 BENI 7,0 0,2 2,5 1,0 -0,3 -2,1 -2,5 -1,3 -1,1 -0,6 -6,4 TOTALE 8,3 4,1 8,9 8,7 1,2 -0,7 -1,3 1,0 -4,2 -3,6 -10,7 Beni e servizi ricreativi 13,0 4,2 13,8 8,6 0,1 -1,9 -1,4 -0,2 -8,7 -10,6 -15,0 – servizi ricreativi 33,1 165,4 7030,0 786,1 99,5 37,9 27,6 71,2 -19,6 -32,3 -36,0 – giochi, giocattoli, art. per sport e campeggio 14,3 3,5 14,2 4,0 1,4 -1,3 1,2 0,5 0,7 2,8 -3,5 Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa 19,5 22,1 76,5 52,3 3,8 4,0 2,7 16,5 -14,2 -17,2 -35,0 – alberghi 26,2 36,6 234,2 119,0 7,0 20,2 20,3 24,5 -20,9 -19,4 -23,6 – pubblici esercizi 17,9 18,4 63,4 40,5 2,5 1,6 0,5 15,1 -12,0 -16,8 -36,8 Beni e servizi per la mobilità 9,3 5,4 -1,5 5,7 6,5 10,8 9,2 9,5 -9,7 -5,8 -17,4 – automobili 5,5 -15,6 -25,6 -23,1 -7,8 2,4 7,4 10,0 -23,8 -19,0 -19,8 – carburanti 8,8 16,4 18,5 21,5 12,0 14,6 8,8 5,0 1,2 3,6 -17,7 – trasporti aerei 17,4 105,8 412,8 294,4 56,3 41,3 38,5 75,6 -16,4 -11,6 -12,7 Beni e servizi per la comunicazione 4,7 5,0 5,4 4,7 7,7 2,7 0,2 0,0 14,1 12,6 14,0 – servizi per le comunicazioni 1,4 1,5 0,6 1,2 2,8 1,5 0,1 0,9 -3,3 -0,7 -1,3 Beni e servizi per la cura della persona 6,6 4,9 12,0 5,4 1,8 1,0 -0,8 -5,1 4,9 5,8 6,4 – prodotti farmaceutici e terapeutici 6,0 6,1 15,5 6,4 1,8 0,9 -2,5 -8,0 8,1 10,6 8,2 Abbigliamento e calzature 15,7 4,7 17,9 7,0 2,0 -2,7 -0,1 1,8 -6,7 -2,9 -18,5 Beni e servizi per la casa 8,6 -0,6 3,6 0,9 -1,9 -4,3 -4,8 -2,3 3,6 0,8 1,4 – energia elettrica 4,1 -1,0 2,6 2,0 -1,1 -7,2 -9,1 -3,8 1,6 -0,2 -4,7 – mobili, tessili e arredamento per la casa 18,0 -1,4 7,0 0,5 -4,5 -5,8 -7,4 -4,0 1,7 9,0 -9,2 – elettrodomestici, TV e altri apparecchi 19,0 -0,7 7,5 2,4 -3,4 -5,8 -3,3 -2,0 11,1 -8,6 27,1 Alimentari, bevande e tabacchi 0,4 -3,5 -2,8 -2,1 -3,1 -5,8 -5,7 -4,0 -1,5 -0,8 -2,7 – alimentari e bevande 0,9 -3,9 -3,0 -2,3 -3,5 -6,5 -6,2 -4,6 -0,9 -0,2 -1,7 – tabacchi -3,5 -0,8 -1,4 -1,0 -0,6 -0,3 -0,6 0,3 -6,4 -5,3 -9,5

Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio

PREZZI AL CONSUMO: LE TENDENZE A BREVE TERMINE

Per ciò che riguarda l’andamento dei prezzi al consumo, a febbraio si stima una variazione dello 0,3% su base mensile e del 9,4% su base annua. Secondo Bella, “pur avviato, il processo di rientro dell’inflazione non appare privo di incognite. L’inflazione di fondo continua, infatti, a mostrare una progressiva tendenza all’aumento, evidenziando come all’interno del sistema importazione-produzione-distribuzione le tensioni non si siano ancora esaurite. Solo in autunno l’inflazione dovrebbe tornare su valori prossimi a quelli indicati come obiettivo dalla politica monetaria. La persistenza dell’inflazione su valori storicamente elevati consolida le attese di una prima parte dell’anno molto debole sul versante dei consumi”.

di cui: INDICE GENERALE Prodotti alimentari e bevande analcoliche Abitazione, acqua, elettricità e combustibili Trasporti Servizi ricettivi e di ristorazione VARIAZIONI CONGIUNTURALI Mar ’22 1,0 0,9 0,9 3,9 0,6 Apr -0,1 1,3 -1,8 -1,4 1,3 Mag 0,8 1,2 1,8 1,2 1,8 Giu 1,2 1,1 1,4 3,5 1,7 Lug 0,4 0,3 -0,3 1,6 0,0 Ago 0,8 0,9 6,1 -1,7 0,7 Set 0,3 1,2 0,5 -2,1 1,6 Ott 3,4 1,9 24,1 -0,4 -0,8 Nov 0,5 0,9 2,4 0,1 -0,8 Dic 0,3 0,3 -1,0 0,1 0,4 Gen. ’23 (*) 0,2 (0,6) 1,1 (0,8) -4,6 (0,6) 0,8 (1,0) 0,7 (0,4) Feb (**) 0,3 0,9 -1,5 1,0 0,2 VARIAZIONI TENDENZIALI Mar ’22 6,5 5,8 28,3 11,0 4,7 Apr 6,0 6,4 24,7 9,7 3,6 Mag 6,8 7,4 26,4 10,8 6,0 Giu 8,0 9,0 28,1 13,7 7,2 Lug 7,9 10,0 24,7 13,9 6,4 Ago 8,4 10,5 31,5 10,3 6,5 Set 8,9 11,7 32,1 9,5 8,0 Ott 11,8 13,5 57,0 8,1 7,6 Nov 11,8 13,6 56,6 6,9 7,9 Dic 11,6 13,1 54,5 6,2 8,1 Gen. ’23 (*) 10,1 (10,5) 12,8 (12,5) 35,2 (42,6) 7,4 (7,7) 7,2 (6,9) Feb (**) 9,4 12,7 28,4 6,4 7,7

(*) Il dato ISTAT di gennaio è provvisorio; tra parentesi la stima della precedente Congiuntura

(**) Previsioni

Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio