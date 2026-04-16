Confcommercio, inaugurata nuova sede

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Ieri è stata inaugurata la nuova sede di Confcommercio Campania in Piazza Municipio 84, alla presenza delle istituzioni e di numerosi imprenditori. Tra i momenti più significativi, il taglio del nastro e il confronto pubblico dedicato all’economia regionale e al ruolo strategico del terziario.

Confcommercio Napoli ha inaugurato la nuova sede in piazza Municipio, occasione durante la quale il presidente Pasquale Russo ha richiamato l’attenzione sul contesto internazionale e sulle ricadute dirette sul tessuto produttivo locale.

“Abbiamo cambiato sede e continuiamo il nostro lavoro sulle cose più complicate, che sono quelle che stanno succedendo in giro per il mondo e che hanno un impatto diretto sulle imprese del nostro territorio. Su questi fronti dobbiamo sperare che si trovi una soluzione diplomatica nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato Russo.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ai quali gli imprenditori hanno rivolto richieste precise: maggiore attrattività del territorio, strumenti di programmazione turistica adeguati a uno scenario profondamente mutato, e politiche capaci di sostenere un settore che vive una fase di forte competizione internazionale.

Secondo Confcommercio, la capacità di intercettare flussi turistici e investimenti passa da una governance più coordinata e da una pianificazione che tenga conto dei nuovi equilibri globali.

L’associazione ha inoltre sottolineato la necessità di avviare un ragionamento avanzato sulla mobilità, sia delle persone sia delle merci. Un tema considerato strategico per la competitività delle imprese, soprattutto in un’area metropolitana che punta a rafforzare il proprio ruolo turistico e commerciale.