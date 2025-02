Conflavoro: meglio sorteggio ponderato che click day

- pubblicità -

“Per far fronte alle esigenze delle imprese non è sufficiente il decreto flussi, né l’ingresso per quote, né, tantomeno, il click day. Non è pensabile esaurire in una giornata le richieste di manodopera da parte delle aziende per non parlare degli ostacoli legati alla burocrazia digitale come si evince dai numerosi blocchi della piattaforma. In tal senso, si pone anche il tema dell’informatizzazione nella pubblica amministrazione. Se ci fosse un vero collegamento tra mondo del lavoro e imprese potremmo cercare di pianificare con una prospettiva differente, immaginando, ad esempio, prospettive stagionali anche nell’ottica di contrastare il fenomeno del caporalato. È auspicabile l’introduzione del sorteggio ponderato, invece del click day, a vantaggio di quelle imprese virtuose che assumono regolarmente lavoratori stagionali prevedendo anche una graduatoria premiale. In Italia esiste un problema di sfruttamento del lavoro irregolare per cui occorre coinvolgere anche la rete dei consolati. Non si può lasciare alla criminalità la gestione dei lavoratori stranieri”.

Lo ha dichiarato il presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco, intervenuto a Rai News 24.