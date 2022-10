Conosciamo Pietro Vitiello – CEO di Logcenter azienda di successo nel settore Logistica e autore di “ImpresAbility. Le abilità necessarie per fare impresa”.

La presentazione del libro si terrà in anteprima il 14 Ottobre in occasione del rinomato evento di Confindustria GISUD – 37° Convegno dei Giovani Imprenditori.

Pietro Vitiello CEO della Logcenter S.r.l., con oltre 25 anni di lavoro sul campo dirige con successo 5 aziende, speaker di management d’impresa e pluripremiato da brand come Jungheinrich, Caterpillar per i successi ottenuti con i suoi team.

Crede fermamente che fare impresa sia prima di tutto creare benessere sociale, restituendo valore a comunità e territorio, a tal proposito è infatti membro attivo della onlus “Imprenditore Non Sei Solo” con cui mette il suo background di esperienza a servizio degli imprenditori in difficoltà.

Frequentatore incallito delle migliori accademie di management, marketing, logistica è assolutamente convinto che la formazione implementi la crescita dei migliori penalizzando e di conseguenza eliminando i peggiori. Ha infatti dato vita ad accademie formative interne alle sue aziende proprio perché sostiene che i collaboratori siano la vera forza delle imprese…

Conosciamolo meglio!

-D: Qual è il titolo del libro? L’idea di pubblicarlo era già in programma o è stata messa in cantiere durante la pandemia?

-R: Il libro si intitola “ImpresAbility. Le abilità necessarie per fare impresa” edito da Guida Editori.

L’idea di scrivere il mio secondo libro è nata durante la pandemia e si è sviluppata in itinere nei successivi mesi vedendo tanti amici imprenditori in difficoltà mentre la mia impresa riusciva a tenere alta la testa. Ho pensato quindi di scrivere un libro che racchiudesse le principali conoscenze sui 5 mondi da “padroneggiare” per fare impresa in modo efficace.

-D: Quali sono le principali tematiche del libro? E perché ha scelto di trattare proprio quelle?

-R: In questa guida tascabile ho cercato di raccontare attraverso la mia esperienza diretta sul campo, nozioni fondamentali nella creazione e nella gestione d’impresa quali la causatività, la gestione del tempo, la vendita efficace, il marketing, l’hr management e molto altro ancora.

Quando ho deciso di scrivere questo libro l’idea che continuava a balenarmi in testa era di creare qualcosa di veramente utile per il lettore, di pratico, un aiuto per superare le difficoltà e uno stimolo nel migliorare sempre di più. Insomma, il libro che avrei voluto avere tra le mani io quando ho iniziato a fare impresa.

Ecco perché in ogni capitolo ho deciso di inserire il mio vissuto personale.

-D: Quali sono i principali Settori di cui si occupa?

-R: Con le mie 5 aziende ed in particolare con la Logcenter, lavoriamo con società manifatturiere, di produzione e di commercializzazione di prodotti alimentari e non. Nella mia attività lavorativa ci sono tre pilastri ricchi di esperienza e formazione continua: Management, Marketing e Logistica.

-D: Come mai ha deciso di presentare il libro proprio in occasione del Convegno GISUD di Capri del 14-15 Ottobre?

-R: Siamo parte di questo mondo da tanti anni, membri attivi quali associati di Confindustria Caserta, particolarmente legati alla nostra terra e dunque ho voluto scegliere di presentare a Capri al Convegno GISUD (Giovani imprenditori di Confindustria) per restituire in primis valore alla mia terra, infatti alcune copie saranno omaggiate ai partecipanti perché credo che fare impresa davvero, sia prima di tutto creare benessere sociale, restituendo valore come accennavo a comunità e territorio.

-D: Come ha iniziato il suo percorso professionale e qual è la sua visione d’impresa?

-R: Sono imprenditore dal 2012 e per le 5 imprese che guido, mi occupo di direzione aziendale, partendo dal marketing, passando per i processi logistici e arrivando alla fiscalità agevolata…

Quando ho approcciato ai miei esordi non avevo idea di cosa fosse il marketing; 25 anni fa l’unico marketing di cui avevo nozione era quello relazionale fatto di passa parola e contatti a freddo.

Negli anni Novanta non esistevano i Crm: il registro clienti per i recall erano gli scontrini e i bigliettini da visita sopra i quali annotare informazioni essenziali per il “secondo” contatto.

Si può dire che il mio sia stato un seminare continuo fatto di relazioni orizzontali, buona memoria e tanti caffè…per convincere il barista del locale vicino all’azienda a “farti da tramite” col padrone.

Entusiasmo. Potrebbe essere questo l’aggettivo che mi ha sempre contraddistinto sin dall’infanzia. Come ogni bambino che si rispetti (in particolare al Sud), immaginavo la mia vita “da grande” come quella di un calciatore famoso o di una rockstar, sempre in giro per il mondo ad essere acclamato dal grande pubblico. Volevo emergere, desideravo essere importante e lasciare un segno nella vita delle persone.

Avevo sete di sapere, di apprendere; una caratteristica che, ancora oggi, mi appartiene e di cui vado fiero. Alzare l’asticella, uscire dalla zona di comfort, è ciò che mi ha permesso di essere la persona che sono e di perseguire i miei scopi. Ho iniziato a muovermi in questo mestiere quando ero all’università: la mattina mi dedicavo agli studi e, il pomeriggio, alla vendita presso l’azienda di famiglia. Io e mio fratello insieme.

La meta aziendale per la Logcenter: nessun operatore logistico dovrà più lavorare a mano…

-D: Quali sono le maggiori difficoltà di chi decide di fare impresa e in che modo possono essere superate? E qual è la ricetta per avere successo come imprenditore?

-R: Lo scenario che un imprenditore si trova ad affrontare oggi è veramente pieno di variabili che rendono le decisioni davvero complesse. Vi è bisogno di una grande preparazione e di alleanze con partner, clienti giusti e un team di lavoro al top.

“Siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più” affermava Jim Rohn e devo dire che in gran parte le sfide le affrontiamo con maggiore o minore efficacia grazie al sano network che ci circonda.

Sentiremo parlare di Crisi: energetica, di approvvigionamenti, dei consumi e restare focalizzati sul Fare e non sull’immobilismo è fondamentale.

Una strada possibile si può sempre delineare, non dico che sia semplice ma che nell’economia delle cose da fare e attuabili, tracciare nuove rotte, rotte diverse è quello che può aiutarci a resistere alle turbolenze dei prossimi mesi. Lo scenario competitivo è cambiato e muterà ancora, diverse aziende potranno cessare di esistere oppure rivitalizzarsi con un nuovo focus, anche attraverso alleanze, nuove compagini sociali e rete d’impresa.

Facendo riferimento invece alla seconda parte della domanda…Il mio consiglio è lo stesso che darei a me stesso: studia, ascolta, impara e coltiva le relazioni di business che possono aiutarti e metterti in contatto con il partner che potrà aiutarti a risolvere eventuali criticità ed andare avanti con più energia e vigore.

Noi alla Logcenter ne facciamo un mantra, abbiamo diversi partner che supportano il “Fare” della nostra strategia, come la Capuano Associati, specialisti in fiscalità agevolata che ci ha guidati nell’ottimizzare i nostri investimenti e far diventare la nostra azienda una smart factory.

Un grande know how che condivideremo a Capri dando opportunità agli imprenditori di accedere gratuitamente al protocollo operativo GreenPassF24 (www.greenpassf24.it) volto ad aiutare le imprese a capire come recuperare risorse economiche e trasformare l’impresa appunto in una smart factory, previa una audit assessment analitica opportuna.

Io ci sono e ci sarò con questo libro a fare la mia parte e ringrazio tutti gli amici che hanno voluto dare il loro contributo e che mi aiuteranno a rendere questo progetto open: Antonella Capuano Carmela Vilani Andrea Zucca Nevio Zucca Donatello Iacomino Alessandro Martinelli , Gaetano Seminara, Andrea Turrini; i miei partner che hanno deciso di contribuire gratuitamente rendendo questo libro un progetto in continua evoluzione, grazie ai contenuti integrativi che saranno rilasciati nei mesi successivi sui miei canali video e sul mio sito web ufficiale: www.pietrovitiello.it