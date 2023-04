Console USA a Napoli in visita a Benevento.

Una delegazione del consolato degli Stati Uniti d’America a Napoli guidata dalla Console Generale, Tracy Roberts-Pounds, si è recata in visita nella sede di Confindustria Benevento.

La delegazione è stata accolta da Pasquale Lampugnale, Presidente Regionale Piccola Industria Confindustria, e da Anna Pezza, Direttore di Confindustria Benevento.

L’incontro, si legge in una nota, è stato organizzato con “l’obiettivo di fornire informazioni sul tessuto imprenditoriale della provincia di Benevento e presentare le opportunità di connessione con gli Stati Uniti”.

Gli Stati Uniti rappresentano, con il 10%, la seconda destinazione per export della Campania. A livello territoriale gli scambi commerciali verso gli Stati Uniti registrano, solo nell’ultimo anno, l’incremento di un punto percentuale (passando dal 5 al 6%).

“Ritengo particolarmente significativa la presenza della Console degli Stati Uniti d’America a Benevento – spiega Lampugnale – la visita istituzionale in Confindustria Benevento testimonia infatti la grande attenzione verso un’area interna della Campania ed in particolare verso le piccole e medie imprese che insistono sulla stessa. Si tratta della prima volta che uno dei Consolati più importanti fa tappa a Benevento, segnale dell’intensificarsi degli scambi commerciali con il territorio e delle notevoli prospettive di sviluppo in tale direzione”.

Il presidente di Piccola Industria Confindustria Campania Pasquale Lampugnale, sannita, ha introdotto l’incontro istituzionale presentando lo scenario locale e i principali relativi indicatori economici, insieme alle direttrici dello sviluppo territoriale in ambito regionale. La Console degli Stati Uniti d’America Tracy Roberts-Pounds ha tracciato un quadro sintetico del mercato statunitense e del ruolo che può avere il Consolato americano nel facilitare le connessioni con le imprese sannite.

Hanno preso parte all’incontro, in rappresentanza degli imprenditori associati a Confindustria Benevento, Clementina Donisi, Antonio Izzo, Claudio Monteforte, Antonella Porto e Giorgio Vergona. A formare la delegazione del Consolato americano, oltre alla Console generale Tracy Roberts-Pounds, anche Giuseppe Palmieri (Consigliere Economico Commerciale), Carlotta Nao (Consigliera Politica) e Claudia Iero (responsabile Staff Ufficio Visti).

Al termine dei lavori la delegazione del Consolato generale ha visitato il Museo industriale e i locali produttivi dello stabilimento Strega Alberti di Benevento.

foto ufficio stampa Confindustria Benevento, da sinistra Giorgio Vergona, Clementina Donisi, Antonio Izzo, Tracy Roberts Pounds, Pasquale Lampugnale, Anna Pezza, Claudio Monteforte, Antonella Porto, Daniele Taccone

(ITALPRESS).