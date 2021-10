Consumo consapevole, accordo WindTre – associazioni.

WINDTRE sigla un importante protocollo di cooperazione annuale con le Associazioni dei consumatori per promuovere una serie di iniziative che favoriscano il comune obiettivo di un uso consapevole delle tecnologie digitali, fondamentali per lo sviluppo del Paese.

“Siamo molto orgogliosi di questa intesa, che conferma e rafforza l’impegno di WINDTRE a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso un impiego responsabile delle tecnologie” ha dichiarato Jeffrey Hedberg, Ceo di WINDTRE, al termine della cerimonia svoltasi oggi a Roma a Palazzo Montemartini

WINDTRE, d’intesa con Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e U.Di.Con. realizzerà il programma “Welcome to WINDTRE”, che prevede incontri e sessioni dedicate ad ambiti specifici di collaborazione, tra i quali, innanzitutto, la sostenibilità. Previsti approfondimenti sullo sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie di telecomunicazione, la formazione e i temi della comunicazione nei rapporti con i consumatori. In particolare, saranno attivate anche iniziative di formazione e di confronto sulle tematiche della divulgazione digitale e sugli strumenti per agevolare il superamento del digital divide.

L’intesa siglata, aperta all’ingresso di ulteriori associazioni, garantirà la piena indipendenza delle parti e potrà essere ulteriormente prorogata alla scadenza naturale.