Continua la crescita di Didiesse: l’azienda pioniera nel settore delle macchine espresso a cialde chiude il primo semestre con un incremento del 30% confermando il trend positivo della cialda, soprattutto al sud

Continua la crescita di Didiesse, azienda napoletana specializzata nella sola produzione di macchine da caffè a cialde, che chiude il primo semestre 2023 con ottimi risultati, registrando un incremento sul fatturato del 30% rispetto all’anno precedente e con un +20% sui volumi.

I dati positivi dell’azienda, pioniera nella diffusione della cultura della cialda in Italia, confermano l’andamento del 2022, che tra i diversi segmenti del mercato del caffè vedeva quello delle cialde mostrare un trend positivo sia a valore che a volume, con una crescita concentrata soprattutto al sud Italia e che inizia a diffondersi anche al nord.

A tal proposito Fulvio Di Santo (proprietario e direttore commerciale di Didiesse) afferma: “Al Nord l’utilizzo della cialda è del 4-5%, mentre al Sud padroneggia come sistema del monoporzionato, questo perché è un sistema naturale di estrazione del caffè, poi c’è da considerare l’aspetto sociale legato al rito del caffè, infatti la cialda garantisce un espresso corposo, proprio come piace in quest’area del Paese. Del resto una capsula contiene 4-5 grammi di caffè, mentre la cialda ne contiene 7 e mezzo, la quantità che si avvicina alla tazzina del bar”.

La crescita dell’azienda è la conferma di una scelta vincente fatta sin dagli esordi, ossia puntare sul sistema a cialda, quando il mercato guardava altrove, e di garantire il massimo della qualità erogata in tazza. La ricerca verso l’utilizzo di materiali eco-sostenibili a partire dal packaging fino agli elementi di progettazione della macchina è uno dei pilastri aziendali. Infatti, tutte le macchine di “ultima generazione” firmate Didiesse registrano ridotti consumi energetici (solo 450W) e hanno la funzione stand by, la modalità d’attesa che permettere di abbattere i consumi e che allo stesso tempo permette di avere un espresso in qualsiasi momento della giornata, e in pochi istanti, senza mai spegnere la macchina.