Convention Fiditalia martedì 9 e mercoledì 10 ad Orosei.

Sarà la splendida cornice di Orosei ad ospitare la convention 2023 di Fiditalia, che si terrà Il 9 e il 10 maggio. “Vision&Mission” è il titolo dell’evento: da un lato il presente, con un forte richiamo all’identità e al ruolo dell’azienda, dall’altro il futuro, le ambizioni e le nuove sfide che la attendono.



L’evento fornirà l’occasione per festeggiare e commentare i risultati raggiunti, per fare il punto su posizionamento e strategie, e per presentare progetti e programmi per il futuro.



“E’ un momento molto atteso – dichiara l’Amministratore Delegato, Alain Hazan. – Ci ritroviamo di nuovo tutti insieme per festeggiare gli ottimi risultati di Fiditalia e condividere i programmi e progetti di crescita per il 2023 e per i prossimi anni. Il contesto attuale è alquanto sfidante e richiede di adattarsi ai nuovi scenari per rispondere in modo proattivo alle nuove esigenze del mercato per continuare ad essere leader nel medio lungo periodo: la convention fornirà stimoli, idee, energia e motivazioni in questo senso”.



Sono infatti previsti anche alcuni workshop per approfondire contenuti e nuovi progetti legati alle linee di business di Fiditalia.



Durante l’evento verranno inoltre premiati i commerciali top performer.

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da oltre 40 anni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli ed erogati presso i concessionari convenzionati, finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita convenzionati, leasing finanziario concesso a società e liberi professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Fiditalia occupa un posto di rilievo in tutte le categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio nazionale con una rete

commerciale costituita da 10 Aree Territoriali e oltre 160 Agenzie. L’azienda conta circa 1 milioni di clienti attivi.

www.fiditalia.it