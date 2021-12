Conviene il noleggio auto a lungo termine o l’acquisto della vettura?

Le auto sono il mezzo di trasporto più utilizzato dalla maggior parte delle persone. Nonostante tutte le iniziative ministeriali a favore di una mobilità più sostenibile con l’utilizzo di mezzi pubblici, le automobili continuano ad essere il mezzo preferito dagli italiani.

Ma non tutti vogliono acquistarle, alcuni prediligono soluzioni di noleggio a lungo termine che gli garantiscono lo stesso servizio del mezzo, ma senza gli oneri amministrativi consueti. Vediamo nel concreto di che si tratta e come funzionano.

Soluzioni di noleggio a lungo termine: che cosa sono?

Le soluzioni di noleggio a lungo termine si basano su un rapporto continuativo di un anno, due, tre, in base alle esigenze del cliente. Possono usufruirne sia privati che possessori di partita IVA e aziende.

Questo tipo di rent car prevede l’uso della vettura prescelta a lungo termine e una serie di servizi aggiuntivi di supporto per il cliente, che in questo modo non si troverà mai solo e avrà un surplus rispetto alla semplice esperienza di guida.

Infatti i servizi aggiuntivi riguardano vari aspetti, a seconda dell’azienda di noleggio auto.

Nelle più tecnologiche è possibile usufruire anche di un’applicazione che permette di interfacciarsi ogni volta che si desidera con la compagnia di noleggio e verificare lo stato dell’auto, richiedere supporto, ecc…

Inoltre, tra i servizi più comuni che vengono forniti troviamo anche la manutenzione di 3 tipi:

Ordinaria: secondo quanto previsto dal libretto di circolazione

Straordinaria: in caso di guasti imprevisti o usura

Preventiva: se una spia si accende, automaticamente si provvederà a controllare la macchina in un centro convenzionato per verificare la presenza di guasti o problemi vari.

Le soluzioni noleggio a lungo termine prevedono il pagamento del bollo auto e dell’assicurazione che un automobilista che possiede un’auto di proprietà deve pagare da solo.

Inoltre, quando si verificano problemi di qualunque genere, la compagnia sarà pronta a fornire una vettura sostitutiva per tutto il periodo necessario a risolvere l’inconveniente.

In sostanza, grazie alle soluzioni di noleggio a lungo termine, l’automobilista ha un’assistenza continua per il 99% delle problematiche comuni che possono avvenire quando si utilizza una vettura.

Soluzioni di noleggio a lungo termine: i prezzi

Le soluzioni di noleggio a lungo termine non hanno dei costi fissi perché sono determinati da alcuni fattori:

Automobile scelta.

Servizi aggiuntivi integrati nel contratto

Durata del contratto

A queste variabili fisse si vanno ad aggiungere anche le offerte a tempo che la maggior parte delle compagnie effettua. Ma per conoscerle bisogna verificare nei siti web specifici delle varie imprese.

Soluzioni di noleggio a lungo termine: convengono?

Dopo aver esaminato in maniera così dettagliate le soluzioni di noleggio a lungo termine è venuto il momento di chiedersi se effettivamente convengano.

Ovviamente la risposta è estremamente personale perché dipende da ciò che si ricerca e da quali condizioni di base si ha. Ad ogni modo, le soluzioni di noleggio a lungo termine sono spesso più convenienti rispetto al possesso di un’auto perché così non si devono pagare bolli, tasse e spese ordinarie e straordinarie, ma anche perché non si va incontro alla svalutazione della vettura.