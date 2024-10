Cooperazione, la terza giornata della Naples Shipping Week

- pubblicità -

Cooperazione la parola chiave della terza giornata della Naples Shipping Week che si è aperta con “Italia e Spagna: Incontro Bilaterale tra Porti e Città”, il convegno internazionale organizzato da CNR – ITC in collaborazione con RETE. Un momento di confronto tra città-porto italiane e spagnole per identificare elementi in comune e differenze tra i due sistemi in un’ottica di reciproco apprendimento e arricchimento. L’iniziativa è promossa dal gruppo di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), coordinato da Massimo Clemente, impegnato ad approfondire i temi dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere. Il percorso di ricerca, radicato nelle attività di RETE, così come nella storia della Naples Shipping Week, si è sviluppato attraverso specifici progetti e momenti di confronto su un progetto condiviso di sviluppo sostenibile della fascia metropolitana costiera di Napoli.

All’insegna degli accordi è stato anche il pomeriggio con la Bilaterale sullo shipping Italia-Malta, organizzata dal Propeller Port of Naples e Malta Maritime Summit, evento gemellato con la Naples Shipping Week. Oltre ad approfondire i benefici della bandiera maltese, l’incontro ha infatti sancito la partnership tra Italia – Malta in ambito marittimo.

Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, al Centro Congressi Stazione Marittima, al via Port&ShippingTech, il forum internazionale dedicato a strategie e tecnologie del sistema logistico-portuale che riunisce l’intero settore marittimo italiano. “Quali le rotte per l’Italia marittima tra tecnologie, green e conflitti” è il titolo della XVI edizione di P&ST in cui si porrà l’attenzione sulle sfide del Paese per mantenere competitivo il settore dello shipping. La due giorni affronterà i temi più dibattuti all’interno del cluster marittimo e portuale: dalla filiera dello shipping italiano alla transizione energetica e ambientale, dai “porti verdi” fino al fattore umano e alle sfide del mercato del lavoro.

VISITE ALLA NAVE LUIGI DATTILO a cura della Guardia Costiera: martedì 1° ottobre: (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00); mercoledì 2 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00); venerdì 4 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00) sabato 5 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 – 17.00). Non è necessaria la prenotazione. Partecipazione gratuita

La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell’organizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high tech. www.nsweek.com