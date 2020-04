Coronavirus, e-commerce in espansione, TheCorner.com amplia l’offerta.

La pandemia Covid-19, a causa delle restrizioni alla mobilità imposte dal Governo italiano e da molti altri Stati in tutto il mondo, sta ridisegnando il mercato degli acquisti e i consumatori si rivolgono con sempre più consapevolezza alle piattaforme di e-commerce.

L’impossibilità di recarsi fisicamente nei luoghi di vendita apre nuovi scenari commerciali e le vendite online sono in aumento, come emerge da una recente indagine Nielsen che mostra un incremento dell’80% rispetto allo scorso anno e di 30 punti percentuali se si fa riferimento al periodo precedente l’emergenza Coronavirus.

Non solo prodotti di largo consumo, però, come dimostra la buona performance di TheCorner.com, vetrina on line dei più importanti marchi della moda e del lifestyle, sintesi dell’integrazione tra boutique fisiche e store digitale, la cui proposta va dall’abbigliamento alle calzature, fino agli accessori di brand come Gucci e Moncler, Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Versace, Fendi, ma anche Off-White, Puma e Adidas, per uno stile più ampio e non solo streetwear.

La formula omni-canale di TheCorner.com si concretizza in 9 boutiques in Europa, che, pur mantenendo la loro identità locale, hanno una unica vetrina on-line: TheCorner.com a Magenta (Mi) e Biarritz in Francia; Minola a Biella; Gisa 1965 ad Ancona e Chiaravalle; 400M2 a Marsiglia in Francia, McMarket a Montecarlo.

“Il Coronavirus sta cambiando le nostre abitudini di vita e anche quelle d’acquisto – spiega l’imprenditore Vittorio Chalon, proprietario del marchio dal 2017 e con un’esperienza pluriventennale nell’ambito del retail – e attraverso diverse modalità operative, ad esempio lo smart working, molte aziende si organizzano per mantenersi produttive. Per quanto ci riguarda, abbiamo intrapreso una serie di azioni per garantire continuità di business all’azienda e verso i nostri dipendenti abbiamo avviato un progetto di sostegno psicologico per supportarli in questo particolare periodo. Sempre attivo – sottolinea Chalon – è il nostro customer care, gestito dagli addetti alla vendita per proporre ai clienti un servizio personalizzato e aggiornarli sullo stato di ordini, resi e rimborsi. Ma anche per aiutarli a risolvere i nuovi problemi che possono incontrare e i rischi, come le frodi, che purtroppo sono in crescita in questo momento di incertezza sociale”.

“La collezione SS20 è pienamente disponibile ed acquistabile su TheCorner.com con circa 7000 articoli curati e selezionati – conclude Chalon – e abbiamo lanciato una promozione su una selezione di brand e prodotti che prevede 20 giorni al 20% di sconto, di cui tutti i clienti potranno usufruire fino al 26 aprile”.