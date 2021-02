Ctp ammessa a concordato preventivo.

Il Tribunale di Napoli Nord,ha ammesso CTP, (Compagnia Trasporti Pubblici) controllata dalla Città Metropolitana di Napoli, alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale ha nominato commissari giudiziali il professor Francesco Sbordone e il dottor Pasquale Miano.

CTP dovrà ora depositare la domanda di concordato preventivo, accompagnata dalla documentazione entro il 23 aprile.

Per il sindaco della Citrtà Metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris “si tratta di un primo risultato di grande rilievo, sia per i lavoratori di CTP che per i tanti cittadini che usufruiscono dei servizi di questa importante azienda pubblica”.

“L’ obiettivo – ha aggiunto De Magistris – è quello di avviare il risanamento definitivo recuperando produttività e credibilità presso la vasta platea di utenza servita”.

Sono al lavoro gli advisor legali di “Ernst & Young”, società di revisione contabile – informa il sindaco – mentre la Città Metropolitana sta per nominare l’ advisor finanziario. (ANSA).