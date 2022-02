Daclé: il presidente Paolo Campiglio ha annunciato che il 2022 sarà molto importante per gli eventi.

Daclé, dopo l’ingresso nell’Unione Pubblicità Associati, ovvero la struttura che associa le principali imprese che investono in pubblicità, ha triplicato le spese e il budget per la promozione e la diffusione del marchio.

Il presidente Paolo Campiglio ha annunciato che il 2022 sarà molto importante per gli eventi speciali e il primo grande impegno di sponsorizzazione è stato all’inizio di febbraio.

Daclé è stata infatti partner di Area Stile nella hospitality lounge al Festival di Sanremo per l’intera settimana della manifestazione televisiva più seguita dal pubblico con oltre 11 milioni di telespettatori. E subito di seguito, da marzo a settembre, sarà sponsor di Monnalisa nel Mondo in tutte le selezioni e nella finale nazionale.

Due grandi eventi e due vetrine nel mondo dello spettacolo che coniugano salute e bellezza. Per questo, continua Paolo Campiglio, abbiamo accolto l’invito a inserire le loro star tra i volti immagine che identificheranno l’azienda nelle campagne pubblicitarie che saranno realizzate durante tutto l’anno.

Sono invece in corso le trattative per la partecipazione al gruppo delle aziende di alta gamma, e ciascuna leader nel proprio settore, che sponsorizzeranno l’hospitality lounge alla Mostra internazionale del cinema di Venezia. Ovviamente Daclé è in corsa per il settore farmaceutico.