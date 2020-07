Dalla Camera di Commercio 50 milioni per le imprese. Schiavo (Confesercenti): bene ma ora via burocrazia.

Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, esprime, a nome dell’associazione, «grande soddisfazione» per il piano strategico deliberato dalla Camera di Commercio che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per far ripartire l’economia. «Abbiamo il merito di aver chiesto per primi che la Camera di Commercio aprisse il proprio “fortino” per sostenere le aziende ad essa iscritte. Era il 13 marzo e lo invocammo in tempi non sospetti. Del contributo di 50 milioni, diviso per varie voci, Confesercenti Campania si ritiene molto soddisfatta ed elogia con un caloroso plauso questa decisione. Chiediamo alla Camera di Commercio nel contempo che le associazioni siano protagoniste in questa azione di accompagnamento e sostegno alle imprese del nostro territorio. Confesercenti vuole affiancare la Camera di Commercio per poter garantire che questa disponibilità economica possa arrivare quanto prima nelle tasche degli imprenditori. Fondamentale, perciò, – aggiunge Vincenzo Schiavo – azzerare la burocrazia, in modo che le imprese possano accedere a tali finanziamenti in maniera rapida, a seguito cioè della semplice domanda. Per poter provare a rialzarsi devono ottenere questo contributo a stretto giro».

