Dall’assistenza alla Vita indipendente, venerdì 10 a Nola.

Si terrà venerdì 10 marzo alle ore 10,00 nell’Aula Consiliare del Comune di Nola in Piazza Duomo, l’evento “Dall’assistenza alla Vita indipendente: il progetto personalizzato e partecipato, illustrerà i risultati delle attività svolte dagli sportelli dell’Agenzia per la Vita Indipendente- N23, il servizio innovativo che fa da ponte tra le persone con disabilità, le loro famiglie e i servizi presenti sul territorio, realizzato con un finanziamento concesso dalla Regione Campania, per favorire l’empowerment della persona con disabilità e l’orientamento alla rete dei servizi e delle opportunità.

L’evento, promosso ed organizzato dalla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, in partnership con Mo.V.I. Ca, Fish Campania ETS e l’Ufficio di Piano Ambito Territoriale N23, sarà introdotto da Salvatore Parisi – Presidente Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus.

Il progetto, ha permesso di attivare degli sportelli territoriali e di far conoscere la tematica della Vita indipendente e Dopo di Noi alle persone con disabilità e alle loro famiglie, per aiutarli ad esigere i loro diritti, partendo dalla redazione di un Progetto individualizzato e partecipato, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei Principi della Vita Indipendente, sviluppando un modello di sostegno alla persona con disabilità, favorendone la piena e completa partecipazione alla vita sociale di comunità.

Interverranno all’incontro il Sindaco di Nola Carlo Bonauro, il Consigliere Comunale di Nola delegato Ambito N23 Francesco Cantalupo, l’Assessore Politiche Sociali della Regione Campania Lucia Fortini.

Ad analizzare i progetti di Vita Indipendente facendo emergere punti di forza e di criticità, riscontrati nella realizzazione dell’esperienza in campo, sarà il Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N23 Giuseppe Bonino, il Dirigente staff tecnico operativo DG Politiche Sociali Marina Rinaldi ed il Presidente Croas Campania Gilda Panico.

Il Progetto AVIC (Agenzia Vita Indipendente Campania), strumento facilitante tra i vari “attori” coinvolti, rispondente alla piena e convinta consapevolezza del ruolo che il terzo settore può e deve avere nel miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sarà approfondito dal Presidente Fish Campania Daniele Romano, dall’ Assistente sociale Ambito N23 Paola Recupito, dalla Coordinatrice del progetto e psicologa della Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas Marida Giannattasio, dal Responsabile sportello Avic N23 e beneficiario di un progetto di vita indipendente Giovanni De Luca.

Le conclusioni sono affidate al Coordinatore Regionale Anffas Campania e Presidente Cooperativa sociale Icaro a marchio Anffas Alessandro Parisi.