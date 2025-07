Dazi, Marrone (Confapi): dividere equamente il peso

- pubblicità -

“Con i nuovi dazi fino al 30% minacciati dall’amministrazione Trump su numerosi prodotti europei, l’Unione europea si prepara a una difficile trattativa per evitare il collasso di settori chiave. In Campania la preoccupazione cresce: automotive e filiera agroalimentare sono tra i comparti più esposti al rischio di una compressione delle esportazioni». Lo afferma Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale ZES di Confapi.

“Nell’attesa di una soluzione diplomatica, si potrebbe adottare un metodo pragmatico: suddividere il carico tariffario del 30% in tre quote da 10% ciascuna. Il venditore europeo, il distributore internazionale e l’acquirente americano assorbirebbero ognuno una parte del costo. Questo meccanismo potrebbe agire da ammortizzatore immediato, preservando in parte la competitività dei prodotti europei sui mercati statunitensi» propone Marrone.

“Per la Campania sarebbe un salvagente: senza interventi rapidi, auto, latticini, vini e frutta rischiano di perdere posizioni decisive sul mercato americano. La soluzione non elimina il problema, ma può tamponare i danni in attesa che Bruxelles riesca a ottenere una riduzione o una sospensione dei dazi», sottolina il presidente di Confapi Napoli.

“Nel frattempo, come affermato dal nostro presidente Cristian Camisa, occorre mantenere la calma ed evitare i toni barricadieri al fine di intavolare con Washington un tavolo negoziale che riesca a soddisfare le esigenze del vecchio e del nuovo continente», conclude Marrone.