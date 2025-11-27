De Agostini acquisisce il 42% di Legami

- pubblicità -

De Agostini, gruppo diversificato controllato dalle famiglie Boroli e Drago, ha acquisito il 42% di Legami S.p.A., Società Benefit con sede ad Azzano San Paolo (BG), rilevando l’intera partecipazione detenuta da Flexible Capital Fund, fondo gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR.

Con l’ingresso di De Agostini nel capitale di Legami si definisce un nuovo assetto di governance volto a proseguire il percorso di crescita della società in Italia e all’estero. In forte continuità con il fondo venditore e con un approccio di lungo termine, l’arrivo del nuovo socio apporta competenze complementari e una visione strategica condivisa, contribuendo a rafforzare l’organizzazione e a rendere più efficienti e scalabili processi e strutture operative. In seno al Consiglio di Amministrazione, De Agostini potrà designare due rappresentanti affiancando – tra gli altri – Alberto Fassi, fondatore e CEO di Legami, che mantiene la maggioranza del capitale e assicura la prosecuzione del progetto imprenditoriale e della visione strategica dell’azienda. Questa evoluzione rappresenta un passo significativo nel percorso di consolidamento e sviluppo futuro della società.

Fondata nel 2003, Legami S.p.A. è oggi uno dei brand italiani più dinamici nel settore cartoleria, articoli regalo e accessori lifestyle. Specializzata nell’ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti “happy shopping“, Legami si distingue per aver costruito un universo creativo fondato su design, colore, emozione e storytelling.

La società opera attraverso un modello distributivo multi-channel che integra wholesale, retail diretto ed e-commerce.

Negli ultimi anni Legami ha registrato una crescita eccezionale: dai 51 milioni di euro di ricavi nel 2022 ai 245 milioni del 2024, con un EBITDA superiore ai 50 milioni. La presenza internazionale si è ampliata rapidamente, con distribuzione in oltre 70 Paesi, 10.000 rivenditori, più di 600 corner e un network retail diretto in continua espansione, oggi attivo in Italia, Francia e Spagna. Per il 2025 è previsto il superamento dei 300 milioni di euro di fatturato e l’apertura di ulteriori boutique, tra cui 16 in Francia e 5 in Spagna, per un totale di più di 150 negozi in gestione diretta.

L’investimento rappresenta per De Agostini un ulteriore passo nel percorso di diversificazione del portafoglio, focalizzato su aziende leader, con forte identità e potenziale di crescita internazionale. Come già realizzato nelle aziende partecipate in altri settori – editoria, lotterie, gaming, asset management, media e farmaceutica – De Agostini metterà a disposizione di Legami la propria esperienza industriale nel costruire e supportare gruppi leader nei rispettivi mercati, favorendone lo sviluppo globale in un orizzonte di lungo periodo.

Per Flexible Capital Fund, il fondo di DeA Capital dedicato alla trasformazione d’impresa, la realizzazione della partecipazione corona un biennio di straordinario sviluppo di Legami sotto molteplici profili: manageriale, finanziario e operativo, segnato da un forte consolidamento del canale retail e da un significativo rafforzamento organizzativo.

Enrico Drago, Presidente Esecutivo di De Agostini S.p.A., dichiara: “È con grande soddisfazione che annunciamo questa operazione che rappresenta per De Agostini un ulteriore investimento strategico in un grande brand italiano. Affianchiamo con entusiasmo Alberto Fassi e Massimo Dell’Acqua in questa nuova fase di sviluppo e siamo convinti che la nostra esperienza nel far crescere aziende di qualità, nel ruolo di azionista industriale di lungo periodo, potrà essere di grande beneficio per Legami, in particolare in questa fase di ingresso in nuovi mercati, consolidando la posizione di player di riferimento in stationery, ‘happy shopping’ e nei lifestyle accessories di alto livello”.

Alberto Fassi, fondatore e CEO di Legami S.p.A., dichiara: “Dal 2003 ho dato forma a quello che allora era solo un sogno. In oltre vent’anni di storia, con Legami abbiamo raggiunto traguardi fondamentali e oggi celebriamo un nuovo passaggio decisivo del nostro percorso.

Desidero ringraziare Vincenzo Manganelli e Federico Giribaldi, i Managing Director di Flexible Capital Fund, per aver creduto nel progetto e nelle sue potenzialità, accompagnandoci nella costruzione di una solida struttura manageriale e imprimendo un forte impulso al nostro processo di internazionalizzazione.

Con l’ingresso di De Agostini, rappresentata dal Presidente Esecutivo Enrico Drago, ci prepariamo ad affrontare un nuovo tratto di questo straordinario cammino. La nostra capacità di innovare, la forza di un gruppo giovane ed entusiasta, e il supporto dell’esperienza imprenditoriale della famiglia Drago e Boroli nello sviluppo di progetti globali ci guidano verso un obiettivo condiviso: consolidare e far crescere ulteriormente il nostro modello di impresa, unico e distintivo, trasformandolo in un love brand di successo internazionale”.

Vincenzo Manganelli e Federico Giribaldi, i Managing Director di Flexible Capital Fund, commentano: “Siamo davvero felici ed orgogliosi di aver fatto parte della famiglia Legami e di aver affiancato Alberto Fassi in una tappa importante della trasformazione dell’azienda in termini manageriali e di sviluppo internazionale. Un grazie particolare va a Massimo Dell’Acqua e a tutto il management della società per il lavoro straordinario fatto. Siamo sicuri che l’unicità di visione strategica di Alberto Fassi unita alle competenze del nuovo investitore industriale proseguiranno a scrivere una delle pagine imprenditoriali più innovative del mercato sia italiano che estero”.