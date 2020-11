Digital Transformation, che cos’è?

Negli ultimi mesi il termine “digital transformation” viene utilizzato per indicare le più disparate attività umane.

Ma cosa significa veramente e quali sono i riflessi sulla nostra società?

Lo abbiamo chiesto al dott. Giampiero Zito, Ceo ed Innovation Manager di Mediterraneo Lab 4.0 società di consulenza strategica e direzionale.

In linea generale, la trasformazione digitale fa riferimento al grande impatto che stanno avendo le nuove tecnologie sulla società e sulle imprese.

L’impatto delle nuove tecnologie e la portata del cambiamento generato, influiscono sull’intera società, a partire dalle organizzazione pubbliche per arrivare ai singoli cittadini.

La digital transformation per le imprese cambia nel profondo la concezione che ha il lavoratore rispetto alla sua mansione e alle modalità con cui l’azienda gestisce tutti i processi produttivi.

D: Quali strumenti dunque per la Digital Transformation?

Cultura, Vision e cambio di mentalità: change management.

Nuove tecnologie per la digitalizzazione dei processi, operations e la supply-chain: blockchain, intelligenza artificiale, internet of things, ecc.

Organizzazione e lavoro agile: nuovi modelli di business data driven e basati su open innovation

D: Perché la trasformazione digitale è importante?

Il ritorno degli investimenti per le aziende italiane che investono nella DX sono concreti: al primo posto la crescita della CX (Customer Experience) che, grazie all’innovazione digitale, in Italia cresce del 51% a pari merito con la riduzione dei costi operativi.

Per più di quasi 5 aziende italiane su 10 (49%), il beneficio della DX si traduce nella generazione di nuove fonti di ricavo (Fonte: IDC – febbraio 2018) mentre per il 35% in una crescita delle revenue esistenti.

L’economia digitale, infatti, significa molto per il Sistema Paese.

L’economia digitale sta cambiando professioni e competenze.

Se ieri bastava capire la tecnologia per far funzionare meglio l’operatività aziendale, oggi è necessario capire l’operatività aziendale per introdurre la tecnologia che serve a far prosperare il business.

D: Ci elenca i motivi più importanti per investire in Digital Transformation?

Rendere la propria azienda più redditizia: in un recente sondaggio di Gartner, “il 56% ha dichiarato che i loro miglioramenti digitali hanno già aumentato i profitti”. I clienti ringrazieranno: sia i clienti esterni che i dipendenti hanno già adottato in gran parte pratiche digitali in tutti gli aspetti della loro vita (dallo shopping online tramite i loro dispositivi mobili all’adattamento in remoto del termostato domestico). Stanno aspettando che le aziende si mettano al passo. I concorrenti lo stanno già facendo: secondo un rapporto di Forrester Research, i dirigenti prevedono che quasi la metà delle loro entrate sarà guidata dal digitale entro il 2020.

D: Quali barriere alla trasformazione digitale delle imprese?

Molti imprenditori pensano che basti investire su macchinari, attrezzature o software d’avanguardia. Tutto ciò non basta anche se questi danno la possibilità di estrapolare big data.

Essi andrebbero catalogati e analizzati strategicamente (analytics) al fine di ottimizzare il business o ridurre inefficienze (insight di business).

Lo scoglio più grande è legato alle competenze digitali!

Le risorse umane presenti all’interno della organizzazione aziendale potrebbero non bastare o potrebbero aver bisogno di progetti di rafforzamento delle competenze. Alcune aziende, a onor del vero, hanno iniziato già da qualche anno progetti di riqualificazione del personale in ottica 4.0!

Investire su tecnologia e attrezzature e non sull’Uomo che le governa sarebbe folle!

D: Possibili soluzioni?

Noi proponiamo sempre percorsi di change management in primis a dirigenti e c-level, individuando tra essi i “digital champions” che dovranno farsi portavoce e riferimento del progetto di trasformazione digitale in azienda.

Solo dopo, e in relazione alle esigenze specifiche delle aziende, implementiamo le nuove tecnologie, già citate, nel loro processo produttivo, amministrativo e gestionale.

Grazie alla nostra rete di partners e ad una logica di open innovation riusciamo a garantire la gestione dell’intero progetto di trasformazione digitale e l’offerta di servizi tecnologici basati sulle esigenze della singola azienda.

Processi Ict e tecnologici permeati, inoltre, sull’organizzazione aziendale che dovrebbe diventare sempre più agile e lavorare in modalità smart, adattandosi ad un modello di business basato sui big data.

Per concludere iniziare progetti che prevedono un cambio di mentalità del management e il design di business model data driven come approccio strategico e formativo, e, solo dopo tecnologia e processi per trasformare l’azienda dal punto di vista digitale e migliorare la sostenibilità.

dott. Giampiero Zito – Linkedin

Mediterraneo Lab 4.0