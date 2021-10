Digitalizzazione e nuovi modi di investire: ecco la situazione italiana

In questi ultimi anni ci sono state tantissime innovazioni in campo tecnologico che hanno cambiato il modo di fare acquisti dei consumatori e allo stesso tempo hanno favorito numerose attività. La maggior parte degli imprenditori ha scelto di investire proprio nel campo della digitalizzazione visti gli ottimi risultati ottenuti di recente.

In particolar modo, le attività commerciali grazie alle vendite online, hanno registrato un notevole incremento degli acquisti. Questo sviluppo è stato decisivo soprattutto durante i lunghissimi mesi legati alla pandemia mondiale, durante i quali, tantissime aziende sono state costrette a chiudere le porte al pubblico. La tecnologia ha favorito lo shopping online, garantendo ai consumatori modalità di acquisto comode, veloci e sicure, e alle aziende una grande ripresa economica.

Le attività che beneficiano maggiormente dello sviluppo tecnologico

Il grandissimo sviluppo tecnologico che si è incrementato soprattutto dopo i periodi di pandemia mondiale, ha influito positivamente sull’economia di tantissime attività. Nello specifico, sono nati sul web tantissimi siti e-commerce che offrono agli utenti una scelta vastissima di qualsiasi tipo di prodotto.

Si tratta di veri e propri negozi virtuali dove il cliente può acquistare tutto ciò di cui ha bisogno, dall’abbigliamento, all’elettronica, ai casalinghi, ai cosmetici, e così via. Anche il settore alimentare ha approfittato dell’enorme espansione tecnologica creando altri e-commerce dedicati interamente alla vendita dei prodotti alimentari.

In questo modo tantissime aziende agroalimentari hanno avuto la possibilità di esportare i loro prodotti locali sia in altre regioni italiane, sia all’estero. Lo sviluppo tecnologico ha favorito in parte anche il settore del gioco, sono nati, infatti, tantissimi casino online e piattaforme di gioco virtuale che permettono agli utenti di giocare in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo, come smartphone, tablet o pc. Gli investimenti, infine, legati alla digitalizzazione si sono incrementati anche in campo finanziario, grazie allo sviluppo delle criptovalute.

Sistemi di nuova generazione per gli investimenti finanziari online

Negli ultimi mesi si sono registrati tantissimi dati relativi agli investimenti nel campo dell’online, in particolar modo per il settore finanziario. Tra i fenomeni in costante crescita c’è quello dello staking di criptovalute, un meccanismo di nuova generazione grazie al quale ogni utente mette a disposizione alcuni possedimenti ottenendo potenziali quantità di monete aggiuntive. Quando parliamo di criptovaluta ci riferiamo ad una vera e propria moneta virtuale, un esempio tra quelle più conosciute è il Bitcoin.

Questo nuovo ed innovativo modo di investire permette agli utenti di congelare le proprie risorse, senza costi strumentali e con lo scopo di ottenere in cambio notevoli ricompense in moneta virtuale. In merito alle ricompense, possono esserci sia quelle variabili che quelle fisse, solo nel secondo caso l’utente può prevedere effettivamente le percentuali da ottenere.

I giovani investono maggiormente nell’online

In tutta Italia si sono registrati dati relativi all’aumento degli investimenti fatti dai giovani in campo digitale e tecnologico molto significativi. Gli investimenti online sono in netto aumento, come riportato anche da Torinoggi, e come abbiamo già accennato, uno degli argomenti di maggior rilievo è proprio quello relativo alle criptovalute.

I giovani vengono maggiormente attirati dal campo del trading online, grazie al quale è possibile effettuare investimenti mediante l’utilizzo di piattaforme dedicate allo strumento finanziario delle monete virtuali, o criptovalute. Si tratta di un settore per cui è facile trovare indicazioni ed informazioni sul web, avendo riscontro di quanto il mercato delle criptovalute stia pian piano ottenendo sempre più importanza.

In quali altri settori si investe maggiormente in Piemonte?

Per far risalire l’economia del paese, per la regione del Piemonte è stato realizzato un Piano industriale indetto da Confindustria, che si concentra principalmente sugli investimenti in sostenibilità di alcuni settori nello specifico. In particolare parliamo del settore dell’automotive e della mobilità sostenibile, per il quale il Piemonte produce circa 19,5 miliardi di autoveicoli.

Un altro settore di notevole rilevanza è anche quello dell’agrifood, che è enormemente cresciuto soprattutto durante la pandemia e il lockdown. Il settore alimentare ha raggiunto percentuali di vendite molto alte grazie ai nuovi canali di vendita online, che hanno permesso a tantissimi utenti di fare la spesa in modalità alternative, comode e veloci. Secondo i dati analizzati in Piemonte, inoltre, è emerso che c’è una potenziale crescita anche per il settore alimentare legato alla produzione di cibi biologici.

Gli investimenti sulla sostenibilità hanno influito positivamente anche per il settore tessile, che punta sempre di più alla realizzazione di capi ed accessori che utilizzano tessuti biotecnologici ed intelligenti. Un altro settore che in Piemonte registra notevole incremento dal punto di vista tecnologico e sostenibile è anche quello edilizio. La bioedilizia, infatti, offre la possibilità di progettare e realizzare nuove costruzioni modulari su cui integrare innovative tecnologie digitali.

Quali sono i finanziamenti indetti per la digitalizzazione?

Il programma relativo all’agevolazione degli investimenti in campo tecnologico, che sono stati attuati principalmente nella città di Torino, prevede una serie di finanziamenti che favoriscono enormemente la digitalizzazione. Prima di tutto, parliamo di Transazione 4.0, che è un piano nazionale che offre una serie di agevolazioni per favorire l’imprenditoria italiana.

In secondo luogo, è stato indetto il bando MISE, che mira ad agevolare la trasformazione tecnologica e digitale di tantissime attività imprenditoriali. Si tratta di incentivi concessi in percentuale sottoforma di contributo. Tra gli altri progetti indetti per finanziare la digitalizzazione, troviamo anche il bando Voucher TEM digitali per l’internazionalizzazione delle imprese manifatturiere.

Si tratta di un programma che mira a favorire le medie e piccole imprese che operano nel settore manifatturiero e che durante la pandemia hanno subito gravi perdite economiche. Grazie a questi incentivi finanziari, viene data la possibilità a queste aziende di evolversi in campo tecnologico e di ampliare la vendita dei loro prodotti anche sui mercati esteri. C’è poi l’agevolazione del Voucher MISE a fondo perduto che ha come obbiettivo principale quello di prestare consulenza specialistica relativa ai processi di digitalizzazione, per le piccole e medie imprese. Infine, sono stati indetti anche notevoli finanziamenti per agevolare e-commerce all’estero, che prevedono la creazione di piattaforme online dedicate alla vendita di beni e servizi che portano il marchio italiano.