Disoccupati e Cobas bloccano Porto.

Un gruppo di aderenti al sindacato “Si Cobas” e di disoccupati del movimento “7 Novembre” stanno effettuando un blocco stradale all’ interno del Porto di Napoli, all’ altezza della sede del Consorzio Conateco.

La manifestazione – ha reso noto il sindacato – è in segno di solidarietà con nove iscritti al sindacato licenziati dalla impresa “Turi Transport” fornitrice di Conateco.

Il “SI.Cobas” ha indetto per oggi uno sciopero nazionale.

In mattinata sono previsti anche volantinaggi allo stabilimento FCA di Pomigliano d’ Arco (Napoli) ed un presidio davanti alla sede della Regione Campana, in via S. Lucia, di lavoratori della manutenzione stradale.

