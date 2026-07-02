Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli, Sviluppo Lavoro Italia sospende

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Sviluppo Lavoro Italia, prendendo atto che nell’ambito delle verifiche sulla documentazione trasmessa nel programma Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napolisono emerse gravi, diffuse e sistematiche irregolarità e difformità, quali: la genuinità e integrità degli atti trasmessi dal Soggetto promotore ai fini del nulla osta; la dichiarazione di dati non veritieri relativi alla consistenza occupazionale presso le diverse sedi di tirocinio dei soggetti ospitanti; l’incoerenza nei PFI e negli Unilav sull’identità del soggetto ospitante; il superamento dei limiti numerici di assegnazione dei tirocinanti ai tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore previsti dalla disciplina regionale applicabile; la contemporanea assegnazione di tutor del soggetto ospitante a percorsi svolti presso sedi differenti, nonché ulteriori profili di disallineamento tra le sedi dichiarate nella documentazione progettuale e quelle risultanti dagli atti acquisiti;

Ritenuto che:

la prosecuzione delle attività progettuali, alla luce delle irregolarità emerse, delle indicazioni

ricevute dall’Ente Vigilante e nelle more delle determinazioni dell’Autorità di Gestione in ordine alla eventuale revoca del finanziamento, determinerebbe l’aggravamento del danno

amministrativo, finanziario e contabile sulle risorse pubbliche affidate in gestione a Sviluppo

Lavoro Italia;

ricorrono, pertanto, ragioni di interesse pubblico di salvaguardia delle risorse pubbliche idonee a giustificare l’adozione di una misura cautelare di sospensione in autotutela, fino agli esiti delle attività di verifica in corso e delle determinazioni dell’Autorità di Gestione del Fondo.

Dispone quanto segue:

1. di sospendere, in autotutela e con effetto immediato, l’attuazione del Progetto «Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli» (DILD Napoli), disciplinato dall’Avviso pubblicato in data 19 dicembre 2024 e successive modifiche e integrazioni;

2. di stabilire che, per tutta la durata della sospensione, non potranno essere attivati nuovi percorsi di tirocinio né rilasciati ulteriori nulla osta;

3. di interrompere, con effetto immediato, i percorsi di tirocinio già avviati nell’ambito del Progetto, invitando il soggetto Promotore e i soggetti Ospitanti ad attuare tutti i necessari adempimenti;

4. la sospensione di ogni erogazione e pagamento a valere sulle risorse del Progetto;

5. all’esito delle determinazioni dell’Autorità di Gestione, di riservarsi ogni conseguente azione.

“Esprimiamo grande apprezzamento per l’intervento del Ministero del Lavoro e del suo braccio operativo, Sviluppo Lavoro Italia, che, attuando una misura sospensiva, ha interrotto il ‘foro boario’ delle irregolarità collegate al percorso di inserimento degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata di Napoli.

Ancora una volta emerge la totale incapacità da parte delle amministrazioni locali che hanno lasciato campo aperto a una serie preoccupante di anomalie, frutto di una gestione caotica ed opaca su cui va fatta immediatamente piena luce. Soprattutto spiace che i cittadini onesti che hanno partecipato a questa misura trasparente, voluta dal sottosegretario Claudio Durigon per creare prospettive di buona e stabile occupazione, abbiano dovuto assistere a queste svilenti pratiche e vedere ingiustamente rallentato il loro percorso di inserimento lavorativo”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.