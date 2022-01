Distretti del Commerco, incontro Commissione-Camera.

Investire sulla creazione di Distretti del Commercio nelle dieci Municipalità, puntare alla regolamentazione e ai controlli nei mercatini a chilometro zero, arginare la concorrenza sleale che si registra in alcuni settori del commercio cittadino. Sono questi in principali temi emersi in Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, presieduta da Luigi Carbone, nell’incontro di oggi con il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola.

Molti gli interventi e i suggerimenti dei commissari intervenuti – Gennaro Esposito (Manfredi sindaco), Toti Lange (Misto), Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva), Flavia Sorrentino (Movimento 5 Stelle), Iris Savastano (Forza Italia), Alessandra Clemente (Misto), Pasquale Sannino (Napoli Libera), Demetrio Paipais (Movimento 5 Stelle) – che hanno auspicato una stagione di cooperazione e pianificazione comune con la Camera di Commercio per rilanciare lo sviluppo del commercio in città, puntando anche su temi nevralgici quali la valorizzazione dell’artigianato storico, la digitalizzazione aziendale, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’eccellenza campana, la valorizzazione di luoghi della città per l’organizzazione di eventi fieristici.

La Camera di Commercio ha stanziato 5 milioni di euro per la costituzione dei Distretti del Commercio nell’area metropolitana di Napoli, ha spiegato Fiola, si tratta di una occasione importante per coinvolgere non solo i Comuni e le associazioni di categoria, ma tutte le forze economiche presenti sul territorio per la realizzazione di progetti integrati per il rilancio delle attività produttive ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi.