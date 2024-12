Dop Economy, in Campania vale oltre 900 milioni

- pubblicità -

Vale 20,2 miliardi di euro la Dop economy italiana, per una crescita del +52% in dieci anni secondo i dati del XXII Rapporto Ismea-Qualivita che descrive il settore delle filiere del cibo e del vino DOP IGP made in Italy. La Campania si conferma prima regione del Sud Italia per valore della Dop economy con 921 milioni di euro nel 2023 generati dalle 59 filiere del cibo e del vino DOP IGP che ricadono sul territorio. La Dop economy cresce del +2,9% sul 2022 e del +22% in cinque anni per una crescita di 169 milioni di euro dal 2019. La Dop economy ha un peso del 13% sul valore complessivo del settore agroalimentare regionale (la media nazionale è del 19%) e si basa sul lavoro di 10.162 operatori.

Le prime province per impatto economico sono Caserta (329 mln €), Napoli (303 mln €) e Salerno (199 mln €), seguite da Benevento (59 mln €) e Avellino (31 mln €). La filiera che apporta il contributo maggiore in termini economici è quella dei formaggi (55%), seguita dalle paste alimentari (30%), il vino (11%) e dagli ortofrutticoli (4%).

Comparto cibo

Il comparto cibo ha un valore alla produzione di 820 milioni di euro nel 2023 (+3,6% rispetto al 2022) generato da 30 filiere certificate. La regione è 3° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 5.756 operatori. La denominazione che traina il valore economico in regione sono la Mozzarella di Bufala Campana DOP e la Pasta di Gragnano IGP, seguite da Melannurca Campana IGP, Limone Costa d’Amalfi IGP, Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP e Provolone del Monaco DOP.

Comparto vino

Il comparto vino ha un valore alla produzione di 101 milioni di euro nel 2023 (-1,9% rispetto al 2022) generato da 29 filiere certificate. La regione è 13° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 4.406 operatori. Le denominazioni con il maggiore ritorno economico in regione sono Benevento IGP, Falanghina del Sannio DOP, Greco di Tufo DOP, Sannio DOP e Campania IGP.

