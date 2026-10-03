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E quando i nonni non ci sono? Nel giorno della Festa dei Nonni, i dati dell’indagine “Lavoro di cura domestico – Genitori senza rete”, realizzata da Ipsos Doxa per Nuova Collaborazione, associazione nazionale datori di lavoro domestico, mostrano quanto il loro aiuto sia centrale nell’organizzazione quotidiana delle famiglie, ma anche cosa accade quando la rete familiare non riesce a coprire le esigenze di cura.

A livello nazionale i nonni sono la principale figura di cura esterna al nucleo genitoriale, indicati dal 31% dei genitori con figli minori, contro appena il 4% che indica una babysitter e il 2% educatori professionali e assistenti. Quando l’organizzazione quotidiana entra in crisi, il 67% dei genitori si rivolge ai parenti.

A Napoli-Potenza la cura cambia il lavoro per il 46%

Nel cluster Napoli-Potenza il 46% degli intervistati ha modificato almeno una volta la propria attività lavorativa per esigenze di cura. Il 13% ha ridotto l’orario, il 9% ha smesso temporaneamente di lavorare, il 7% ha rinunciato a trasferte o straordinari e il 6% è passato al part-time. Un altro 6% ha rinunciato a offerte di lavoro e il 7% ha smesso definitivamente di lavorare. L’86% ritiene inoltre frequente il conflitto tra responsabilità di cura e lavoro retribuito.

Il carico si riflette anche sulla vita personale: l’87% considera la gestione dell’assistenza molto stressante. Tra chi presta attività di cura, il 63% ha avuto la sensazione di non avere abbastanza tempo per sé, il 61% si è sentito sopraffatto e per il 53% gli impegni di cura hanno interferito con il lavoro o con le altre attività quotidiane.

Quando la famiglia non basta, pesa anche la carenza dei servizi

Sul territorio, la possibilità di trovare un sostegno esterno alla famiglia resta un nodo. Nel cluster Napoli-Potenza il 36% giudica scarsa l’offerta di nidi e servizi per la prima infanzia e il 43% quella di doposcuola e centri educativi. Sul fronte dell’assistenza agli anziani, il 43% reputa scarsa la disponibilità dell’assistenza domiciliare e il 41% quella di RSA e centri diurni. La reperibilità di badanti e babysitter è giudicata scarsa dal 35%.

«La cura è un valore fondamentale per la nostra comunità, ma non può continuare a tradursi in una rinuncia, soprattutto per le donne: rinuncia al proprio tempo, a un lavoro a tempo pieno, a un percorso di crescita professionale e, in definitiva, alla piena libertà di scegliere il proprio futuro», afferma Alfredo Savia, presidente di Nuova Collaborazione.

Cura, per l’81% i costi pesano sul bilancio familiare

Quando è necessario ricorrere a servizi privati, emerge anche il peso economico della cura. A Napoli-Potenza il 41% ha sostenuto nell’ultimo anno spese private per servizi di assistenza e, tra chi le ha affrontate, l’81% afferma che incidono molto sul bilancio familiare. Il 63% ha dovuto spesso rinunciare o rimandare altre spese importanti.

Resta infine il nodo del lavoro domestico regolare: l’82% considera il lavoro domestico senza contratto molto o abbastanza diffuso nella propria città o quartiere e appena il 15% conosce le agevolazioni oggi disponibili. Con un’agevolazione estesa a tutti i redditi e pari al 50% delle spese sostenute, il 54% regolarizzerebbe sicuramente o probabilmente un rapporto oggi non regolare o si orienterebbe verso la regolarizzazione.