EAV, CdA decaduto, nuova assemblea martedì 14

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Il Consiglio di amministrazione dell’Eav, Ente autonomo Volturno e holding dei trasporti della Regione Campania, è decaduto a seguito delle dimissioni dei consiglieri Paola Capobianco e Fabrizio Martone, presentate nel corso della seduta odierna.

La Regione ha preso atto e accettato le dimissioni, in una riunione che ha visto anche l’approvazione del bilancio 2025, chiuso con un utile di 5,5 milioni di euro. L’assemblea ha inoltre dato il via libera al nuovo statuto sociale, adottato con delibera della giunta regionale lo scorso 25 giugno.

De Gregorio resta per l’ordinaria amministrazione

L’organo amministrativo – guidato da circa dieci anni da Umberto De Gregorio, che ricopre anche il ruolo di direttore generale – si limiterà alle attività gestionali ordinarie. Lo si legge in una nota diffusa al termine della seduta.

La decisione resterà in vigore fino alla prossima assemblea ordinaria dei soci, già convocata per martedì 14 luglio, nella quale saranno assunte le determinazioni necessarie per definire la nuova governance della società.