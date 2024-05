Eav, sciopero Or.S.A. Autoferro dalle 9 alle 13

Oggi i Lavoratori del trasporto ferroviario ed automobilistico dell’EAV torneranno a scioperare dalle 9:00 alle 13:00. Non lo faranno per rivendicare aumenti salariali, magari!!!

Sciopereranno e protesteranno perché l’EAV non rispetta gli accordi che ha sottoscritto per l’organizzazione del personale e non rispetta neanche le disposizioni interne, che essa stessa ha emanato, per la concessione delle ferie durante l’anno.

Per domani sono già iniziate alcune azioni di boicottaggio allo sciopero messe in campo dai “solerti” funzionari aziendali che evidentemente, avendo a cuore le sorti dell’EAV, stanno ulteriormente stressando il personale coi loro comportamenti ostruzionistici, al limite della normativa in materia di regolamentazione degli scioperi.

I Lavoratori però sanno bene come rispondere a queste provocazioni. Invitiamo questi “soggetti” ad impegnare in modo analogo le loro “intelligenze” così da garantire un servizio ferroviario appena decente in tutti i giorni dell’anno, senza trucchetti come il dimezzamento delle composizioni dei treni o la diminuzione della frequenza delle corse ferroviarie, spacciandola per potenziamento del servizio, la soppressione con motivazioni fantasiose di corse automobilistiche e ferroviarie.

Oramai in EAV siamo in piena deriva autocratica e autoreferenziale, comportamento che nel breve periodo causerà sempre maggiori tensioni e proteste, oltre ad un aumento esponenziale dei contenziosi legali. D’altronde l’aumento dei costi aziendali, a causa proprio dei risarcimenti da pagare ai dipendenti che hanno vinto le cause contro l’azienda, è un dato acclarato ed una scelta antieconomica che pare non preoccupare, almeno all’apparenza, il management dell’EAV: saranno i cittadini della Campania a pagare per queste scelte, come al solito!!