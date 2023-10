Economia circolare, Emirati Arabi Uniti scelgono Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo dedicata all’innovazione di frontiera e alla diffusione dell’economia circolare, hanno siglato uno Strategic Master Agreement con il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti al fine di

promuovere l’adozione dei principi della circular economy e la progettazione di un

ecosistema circolare nel Paese.

L’accordo quadro è stato firmato dal Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi

Uniti, Sua Eccellenza Abdulla Bin Touq Al Marry, dal Chief della Divisione IMI

Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, e dal Vice

Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Paolo Maria Vittorio Grandi.

Gli EAU hanno scelto il Gruppo Intesa Sanpaolo quale partner per la transizione

all’economia circolare per le capacità dimostrate nel supportare sia le start-up circular

sia le aziende già mature che operano nel Medio Oriente e hanno deciso di intraprendere

un percorso verso il nuovo modello economico-produttivo.

Intesa Sanpaolo – attraverso le filiali di Dubai e Abu Dhabi – e Intesa Sanpaolo

Innovation Center – tramite gli strumenti di cui dispone – si impegnano a collaborare

con il Ministero dell’Economia degli EAU nella progettazione congiunta e nell’avvio

di politiche atte a incoraggiare l’adozione di pratiche circular, nella promozione di

modelli di business innovativi coerenti e nello sviluppo di un ecosistema che coinvolga

Istituzioni, università, centri di ricerca, aziende e start-up.

La prima fase del progetto, che riguarderà la ‘mappatura ambientale’ con

l’individuazione delle potenzialità del Paese e dei soggetti coinvolgibili, potrà contare

anche sulla partecipazione di Cariplo Factory, co-fondatore insieme a Intesa Sanpaolo

Innovation Center del Circular Economy Lab (CE Lab) con sede a Milano.

Le fasi successive vedranno una crescente collaborazione tra il Gruppo Intesa

Sanpaolo e il Circular Economy Council degli UAE, un organismo di cui il Governo

emiratino si è dotato per coordinare al meglio le politiche verso la transizione, anche in

previsione di un potenziale sviluppo del progetto che mira alla realizzazione di un

Laboratorio Circular Economy negli UAE, che avrà l’obiettivo di promuovere

modelli circolari all’interno dell’ecosistema locale.

Intesa Sanpaolo favorirà la strutturazione e il finanziamento di progetti locali di

economia circolare facendo leva sul plafond circular da 8 miliardi di euro previsto nel

Piano d’Impresa 2022-2025. Intesa Sanpaolo Innovation Center metterà a

disposizione la consulenza del CE Lab, i propri percorsi di accelerazione per start-up e

il supporto dei fondi di venture capital della controllata Neva SGR.

“Il governo degli Emirati Arabi Uniti riconosce l’importanza della transizione verso un

modello di economia circolare per sostenere uno sviluppo economico sostenibile e

globale, basato sulla visione e sulle direttive della sua saggia leadership. Cerchiamo di

sfruttare il potenziale delle partnership con il settore privato, le parti interessate e le

principali aziende globali per raggiungere sul campo i nostri obiettivi economici

circolari. La firma dell’accordo quadro strategico con Intesa Sanpaolo segna una tappa

fondamentale in questo senso, che contribuirà a rafforzare la competitività degli

Emirati Arabi Uniti come una delle principali economie circolari a livello regionale e

globale” – dichiara il Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Sua

Eccellenza Abdulla Bin Touq Al Marry.

“Siamo orgogliosi di collaborare con gli Emirati Arabi Uniti nel percorso verso la

transizione all’economia circolare, valorizzando la nostra esperienza distintiva” –

afferma Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment

Banking di Intesa Sanpaolo “Le nostre filiali di Dubai e Abu Dhabi e Intesa Sanpaolo

Innovation Center operano da tempo a servizio di società e start-up che negli Emirati Arabi Uniti possono trovare accesso a capitali internazionali e condizioni ideali per

crescere, in particolare nell’ambito della circular economy”.

“Il nostro Circular Economy Team collabora già dal 2018 con il Governo emiratino

avendo realizzato iniziative a supporto della diffusione del modello economicoproduttivo

circolare nel Medio Oriente” – afferma Paolo Maria Vittorio Grandi, Vice

Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Essere scelti dal Ministero

dell’Economia degli EAU per un’importante consulenza sulla circular economy ci

onora e ci incoraggia a continuare nella direzione intrapresa, fornendo a Istituzioni,

aziende di ogni dimensione e start-up i migliori strumenti per comprendere e

abbracciare appieno la rivoluzione circolare”.