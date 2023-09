Educazione digitale, webinar di Poste Italiane mercoledì 27 dedicato al controllo di gestione

Anche in provincia di Napoli tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 27 settembre, durante la sessione dal titolo “La business intelligence al servizio del controllo di gestione”, il relatore Francesco La Piana, responsabile Business reporting in Amministrazione Finanza e Controllo, illustrerà come le tecnologie stiano supportando lo sviluppo di strumenti di monitoraggio e controllo, attività sempre più dinamiche e in grado di rispondere prontamente a variazioni di mercato, affinando le attività di pianificazione e budgeting

L’evoluzione nei sistemi di controllo di gestione è ormai vitale all’interno di un’attività d’impresa perché consente di verificare l’andamento aziendale rispetto agli obiettivi prefissati, l’efficienza nell’allocazione delle risorse e l’ottimizzazione dei processi. È la combinazione di Business Intelligence e Business Analytics ad aiutare il processo decisionale, perché garantisce la disponibilità di dati sempre aggiornati e subito consultabili. Tali strumenti intervengono nelle fasi di raccolta, analisi e interpretazione dei dati, e supportano inoltre la visualizzazione e il reporting, oltre alla collaborazione e l’utilizzo in cloud dei dati con funzionalità mobile.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 15:00, sarà possibile partecipare e presentare le domande via chat seguendo il link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.

Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.