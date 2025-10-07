Educazione finanziaria, anche questa settimana 2 webinar di Poste Italiane

- pubblicità -

Tornano per i cittadini Napoletani gli appuntamenti in modalità webinar, sul tema dell’Educazione Finanziaria. Questa settimana si parte con un doppio incontro dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” in programma per martedì 7 e giovedì 9 ottobre“.

Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10.00 e alle 16.00, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dedicata alle donne dal titolo “Generazione EF – Al femminile” che, attraverso le voci e i racconti delle due protagoniste, offre consigli pratici per gestire le proprie finanze con consapevolezza, bilanciando vita quotidiana e obiettivi economici.

I webinar ricadono nella Settimana Mondiale dell’Investitore (World Investor Week, promossa dalla International Organization of Securities Commissions) prevista dal 6 al 12 ottobre.

L’iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.