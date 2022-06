Educazione finanziaria, webinar di Poste Italiane dedicato alla previdenza giovedì 9.

Continuano gli appuntamenti, in modalità Webinar, organizzati da Poste Italiane sull’Educazione Finanziaria.

Domani, 9 giugno, i cittadini della provincia di Napoli di 71 comuni, potranno partecipare all’appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale sulla tematica “La Previdenza”.

Durante la sessione, che si svolgerà alle 17:00, il relatore, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aiutare a pianificare da subito il proprio percorso previdenziale per vivere serenamente gli anni della pensione.

All’ interno dell’evento sono previsti focus su: l’importanza della previdenza, pensare oggi al nostro domani, mettere in sicurezza il nostro reddito futuro, pianificare i tempi, le risorse e il benessere futuro, le soluzioni per integrare il nostro reddito futuro, l’opportunità e le prestazioni della previdenza complementare, il valore etico e sociale della pianificazione pensionistica e, il ruolo del consulente nell’individuazione delle soluzioni più adatte alla propria situazione personale e familiare. Per partecipare gratuitamente al Webinar, basta chiedere al personale del proprio ufficio postale di riferimento o andare su https://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=2022_06_09_CS e registrarsi all’evento.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

AGEROLA ANACAPRI AROLA DI VICO EQUENSE BELLAVISTA BOCCIA AL MAURO BOSCOREALE BOSCOTRECASE CAMPOSANO CAPO SORRENTO CAPRI CARBONARA DI NOLA CASAMARCIANO CASOLA CASTELLAMMARE DI STABIA CICCIANO CIMITILE COMIZIANO ERCOLANO FLOCCO GARGANI GRAGNANO LETTERE LIVERI MADONNA DELL’ARCO MARCHESA MASSA LUBRENSE MASSAQUANO MESSIGNO META MOIANO MONTICCHIO DI MASSA LUBRENSE NOLA OTTAVIANO PALMA CAMPANIA PIANO DI SORRENTO PIAZZOLLA PIMONTE POGGIOMARINO POLVICA DI NOLA POMPEI PONTE DELLA PERSICA PORTICI ROCCARAINOLA SAN GENNARELLO SAN GENNARO VESUVIANO SAN GIORGIO A CREMANO SAN GIUSEPPE VESUVIANO SAN LAZZARO SAN PAOLO BEL SITO SAN VITALIANO SANTA MARIA LA BRUNA SANTA MARIA LA CARITA’ SANT’AGATA SUI DUE GOLFI SANT’AGNELLO SANT’ANASTASIA SANT’ANTONIO ABATE SAVIANO SCANZANO SCISCIANO SEIANO SOMMA VESUVIANA SORRENTO STRIANO TERMINI TERZIGNO TORRE ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO TRECASE TUFINO VICO EQUENSE VISCIANO